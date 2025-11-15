Băluță și Ciucu, cot la cot în lupta pentru Primăria Capitalei, în ultimul sondaj CURS. PSD și USR conduc în rândul partidelor preferate de bucureșteni

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se menține pe prima poziție în cursa pentru Primăria Capitalei, relevă datele ultimului Sondaj CURS realizat în perioada 3 – 14 noiembrie. Urmează, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%.

Primul loc în intenţiile de vot pentru primarul Capitalei, este ocupat de Daniel Băluţă, cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, ambii cu câte 22%.

Anca Alexandrescu se situează la 15%, în timp ce candidaţii noi sau independenţi obţin scoruri mai reduse, între 2% şi 5%.

Luptă strânsă pentru Consiliul General al Municipiului București

Opțiunile declarate pentru Consiliul General arată o competiție strânsă între primele patru formațiuni politice.

PSD este la 22% în sondajul CURS, urmat foarte aproape de USR, cu 21% și de PNL, cu 19%. AUR este creditat cu 18%, iar restul partidelor sunt situate între 2% și 5%.

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS a realizat sondajul pe un eşantion reprezentativ de 1100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în Bucureşti.

Eşantionul a fost constituit probabilist, multistadial şi stratificat, asigurându-se reprezentativitatea pe principalele criterii socio-demografice. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor, în perioada 3–14 noiembrie 2025, iar rezultatele au fost ponderate conform structurii pe vârste a populaţiei Capitalei, bazată pe datele INS.

