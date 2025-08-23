Prima pagină » Știri externe » Replici acide și ironii între miniștrii de Externe din Ungaria și Polonia /„Nu aș face GREȘEALA de a mă gândi la voi când vine vorba de solidaritate”

23 aug. 2025, 12:22, Știri externe
Guvernul Poloniei a criticat vehement atitudinea Ungariei, care este nemulțumită de atacurile forțelor militare ucrainene asupra unui oleoduct rusesc, Varșovia reproșând Guvernului Viktor Orban pozițiile proruse, o situație ce evidențiază persistența lipsei unității la nivelul Uniunii Europene în pofida eforturilor transatlantice de oprire a războiului.

Ungaria a condamnat vehement, vineri seară, atacurile asupra unui oleoduct din Rusia, atribuite Ucrainei, Budapesta cerând Uniunii Europene să oprească acțiunile militare ucrainene care vizează aprovizionarea cu energie.

”După un nou atac asupra conductei de petrol Drujba, am discutat despre consecințe cu Pavel Sorokin, adjunctul ministrului rus al Energiei. Acest atac este mai grav decât cele precedente, întrucât Ucraina nu a folosit doar drone, ci și rachete. Oficialul rus mi-a dat asigurări că vor reconstrui rețeaua afectată cât se poate de rapid, dar lucrările vor dura cel puțin cinci zile”, a declarat Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe.

Replica Poloniei nu a întârziat să apară, Guvernul de la Varșovia reproșând Ungariei pozițiile proruse și lipsa de solidaritate cu statele din Uniunea Europeană în sprijinirea Ucrainei.

”Peter, aveți solidaritate la fel de mult cât ne oferiți nouă”, a reacționat Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei.

”Nu aș face niciodată greșeala de a mă gândi la voi când vine vorba de solidaritate”, a replicat ministrul ungar de Externe.

Criza reflectă lipsa unității între statele membre UE

Guvernul Viktor Orban menține relațiile bune cu Administrația Vladimir Putin în pofida invaziei militare ruse în Ucraina. Ungaria are frecvent obiecții în procesul decizional al UE de sancționare a Rusiei și continuă să importe energie rusească. Ungaria se opune admiterii Ucrainei în UE.

Budapesta a cerut Uniunii Europene să oprească atacurile Ucrainei asupra rețelelor energetice.

”Mă adresez Comisiei Europene în speranța că își va face timp să se țină de promisiune și să oprească tentativele Ucrainei de a bloca aprovizionarea cu petrol a Ungariei”, a subliniat ministrul ungar de Externe.

În ultimele zile, Rusia a întrerupt furnizarea de petrol către Slovacia și Ungaria din cauza atacurilor atribuite Ucrainei. Guvernul de la Budapesta a anunțat că președintele SUA, Donald Trump, a condamnat atacurile Ucrainei.

Ultimul atac atribuit Ucrainei a avut loc vineri dimineață, vizând o stație de pompare din zona Unecea, în regiunea rusă Briansk. Ungaria și Slovacia i-au trimis o scrisoare comisarului european al Energiei, Dan Jorgensen, cerându-i să atenționeze Administrația Volodimir Zelenski.

Situația reflectă persistența lipsei unității între statele membre UE, în pofida eforturillor Administrației SUA de ajungere la un acord cu Rusia, Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie și Uniunea Europeană de oprire a războiului din Ucraina.

