Guvernul Bolojan a modificat radical proiectul Ordonanței de Urgență privind criza carburanților, chiar înainte de ședința de astăzi de la ora 11:00. Noua variantă a documentului stabilește că situația de criză pe piața țițeiului este valabilă până la data de 30 iunie 2026, față de termenul inițial de doar 6 luni. De asemenea, Executivul a schimbat și modul de calcul pentru adaosul comercial, care este limitat acum la valoarea medie din anul 2025. Această măsură se aplică însă doar distribuitorilor, în timp ce marii producători care dețin rafinării au fost scoși din schema de plafonare a profitului.

UPDATE: Potrivit surselor de la fața locului, Ordonanța de Urgență nici măcar nu este inclusă pe ordinea de zi.

UPDATE: Cu mai mai puțin de o oră înainte de ședința de Guvern, nu există o formă finală a proiectului de OUG, potrivit informațiilor Mediafax, astfel că nu poate fi inclus pe ordinea de zi.

Chiar dacă se ajunge la un acord până se reunește Executivul, proiectul nu ar putea fi adoptat, potrivit procedurii, până nu are toate avizele interministeriale. Ședința de Guvern a fost din nou amânată. Astfel, Executivul se va reuni joi de la ora 11:30.

Amenzile pentru benzinării au scăzut de zece ori în noua formă a legii

O altă schimbare importantă vizează sancțiunile pentru companiile care încalcă noile reguli de preț. Guvernul a decis să reducă amenzile maxime de la 10% la doar 1% din cifra de afaceri, ca răspuns la solicitările venite din partea asociațiilor de profil. Premierul Ilie Bolojan a susținut că aceste soluții asigură o aplicare ușoară și transparentă a legii.

Modificările au apărut după ce Ministerul de Finanțe a operat ultimele corecții miercuri seară. Durata stării de criză poate fi prelungită succesiv cu perioade de câte 3 luni, atât timp cât problemele de pe piața internațională persistă.

Criza carburanților a declanșat un nou scandal în coaliție

Ieri, sindicatele au boicotat Guvernul și au prezentat un plan propriu la Camera Deputaților. Liderii marilor confederații au refuzat să participe la ședința Consiliului Național Tripartit și l-au acuzat pe Bolojan că a trimis invitația oficială cu doar câteva ore înainte.

Sindicaliștii au ales, în schimb, să meargă la Sorin Grindeanu pentru a-i cere măsuri mult mai dure, precum tăierea imediată a accizelor și a TVA-ului, taxe care reprezintă peste jumătate din prețul la pompă. Pe lângă reducerea taxelor, sindicatele au solicitat oprirea exporturilor de combustibil și gaze până la acoperirea consumului intern, dar și repornirea grupurilor energetice de la CE Oltenia.

Reacția PSD după întâlnirea cu sindicatele

PSD a susținut public aceste revendicări și a criticat planul lui Bolojan, pe care l-a numit un „simulacru de dialog”. Social-democrații au promis că vor impune în Coaliție un mecanism de consultare periodică pentru a forța scăderea reală a prețurilor.

„Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale, iar premierul nu a ținut cont de niciuna dintre propunerile acestora. Prin urmare, am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat.”

