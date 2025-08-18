Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu vrea tăierea fondurilor din PNRR pentru cine NU a făcut contracte: „Acele investiții trebuie eliminate”

Sorin Grindeanu vrea tăierea fondurilor din PNRR pentru cine NU a făcut contracte: „Acele investiții trebuie eliminate”

Ruxandra Radulescu
18 aug. 2025, 14:58, Actualitate
Sorin Grindeanu vrea tăierea fondurilor din PNRR pentru cine NU a făcut contracte:

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu,  a declarat luni, 18 august, în fața sediului partidului că celor care nu au fost în stare să semneze un contract pe PNRR din 2021 până la jumătatea anului 2025, trebuie să le fie eliminate investițiile.

„Dacă patru ani de zile n-ai fost în stare să-ți semnezi un contract, de când s-a aprobat PNRR-ul, din 2021 până acum la jumătatea anului 2025, cum să mai credem că se poate într-un an să și semnezi contractul și să și finalizezi acea investiție? Aici, toată lumea este de acord. Nu avem nuanțe. Acele investiții trebuie să fie eliminate”, spune Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Președintele interimar al PSD atras atenția că fondurile din PNRR s-au redus cu aproximativ 7 miliarde de euro, iar costul total al proiectelor este de 48 de miliarde, cu un buget din fonduri europene de doar 21 de miliarde.

„Între timp s-a redus PNRR-ul din cât am înțeles de la domnul Pîslaru cu vreo 6-7 miliarde de lei. Deci avem suma totală de PNRR de 21 de miliarde euro. Iar suma totală a proiectelor este de 48 de miliarde. Este clar că avem o diferență de 27 de miliarde care în acest moment, dacă nu facem reglementări, dacă nu facem prioritizări, toate apasă pe bugetul de stat.

Și atunci, în aceste 48 de miliarde de euro intră și e valoarea proiectelor care nu au deja contracte semnate. De asemenea, trebuie prioritizare pe proiectele care au deja contracte semnate și transparentizarea deciziei. Și vă spun ce au reclamat colegii mei: este aproape imposibil la câteva mii de proiecte în perioada următoare să vii pentru fiecare în parte cu memorandum în guvern”, a mai spus Grindeanu.

De asemenea, PSD mai cere ca fiecare proiect să fie evaluat, pentru că sunt situații în care pragul de 30% nu este atins, dar investiția nu mai are mult până la finalizare.

„Pot să am o investiție care în acest moment care e la stadiul de 50%, dar e o investiție mare, cu un grad mare de risc în a fi terminată până la jumătate anului viitor, până în august, și pot să am investiții până în 30% acum, în grad de execuție, dar mici, la care, în mod evident, în 2-3 luni, pot să fie terminate.

Și atunci, de aia noi am cerut să fie evaluate proiect cu proiect. Iar acest lucru se poate face la Ministerul Dezvoltării”, potrivit președintelui interimar al PSD.

Totodată Grindeanu a mai spus că PSD e de acord cu taxarea multinaționalelor, cu taxarea externalizării profiturilor din România, dar este preocupat să foe găsite soluții potrivite pentru că impozitul pe locuință va putea crește, potrivit prooectului pus transparență cu 70%.

„Acele taxe trebuie să rămână la autoritățile locale. Sunt taxe locale. Sunt taxe care ar trebui să rămână acolo și, sigur, putem să discutăm despre sumele de echilibrare care vin de la guvern”, a mai spus Grindeanu.

FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

