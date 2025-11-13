Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”

Sorin Grindeanu: „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”

Luiza Dobrescu
13 nov. 2025, 15:36, Actualitate

Liderul social-democraţilor s-a întâlnit joi cu premierul Republicii Moldova, la Bucureşti, la Parlament Grindeanu, în calitate de preşedinte al Camerei Deputaţilor, i-a transmis lui Alexandru Munteanu că România susţine accelerarea aderării moldovenilor la UE. 

După întrevederea pe care a avut-o cu oficialul moldovean, Sorin Grindeanu i-a transmis că România susţine integrarea accelerată în UE a Republicii Moldova, lucru care se traduce prin mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor.

”România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană iar acest lucru trebuie să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă şi mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor. I-am transmis, astăzi, prim-ministrului, Alexandru Munteanu, susţinerea pe care România o are, fără echivoc, pentru o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE şi începerea, de îndată, a negocierilor pe capitole”, subliniază Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu a menţionat că o consolidare a capacităţilor administrative şi de apărare ale Republicii Moldova reprezintă o şi mai mare garanţie pentru menţinerea stabilităţii în regiunea noastră.

”Războiul din Ucraina a arătat cât de fragilă este regiunea noastră. De aceea, susţinem consolidarea capacităţilor administrative şi de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO şi România”. 

