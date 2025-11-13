Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a mulțumit României în repetate rânduri pentru ajutorul acordat de-a lungul timpului, la declarațiile comune de presă de la Palatul Victoria. Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul României pentru vecinii noștri.

„Sunt onorat că am prima vizită la București, o a doua casă pentru moldoveni. Relația specială dintre Chișinău și București este un lucru cunoscut pentru toată lumea. România niciodată nu a uitat de noi și a avut multă încredere în puterea noastră. România fără ezitare a continuat să ne promoveze, să creadă în noi și să ne ofere deschidere. Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi noi ne construim punți trainice”, spune Alexandru Munteanu.

Premierul Ilie Bolojan spune că va colabora strâns cu Guvernul de la Chișinău, subliniind că integrarea în UE reprezintă singura cale de a răspunde aspirațiilor cetățenilor și de a crește nivelul de trai în Republica Moldova.

„Firmele din România sunt în prima linie a efortului investițional din Moldova. În plan european vom rămâne un susținător al progresului Moldovei”, spune Ilie Bolojan.

Guvernul de la Chișinău vrea să extindă cooperarea pe mai multe domenii cu România:

„Vrem să extindem cooperarea. Ne-am exprimat intenția de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă. Am început lucrările la primul pod rutier peste Prut din ultimele 6 decenii”, declară premierul Republicii Moldova.

Munteanu, primit cu onoruri militare

Premierul Ilie Bolojan l-a primit cu onoruri militare pe Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, la Palatul Victoria. Este prima vizită externă a lui Munteanu de la învestirea în funcția de premier.

Mai devreme, Alexandru Munteanu a fost la Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan, iar diseară va merge în Parlament pentru întrevederi cu președinții acestuia – Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean.

Evenimentul are loc cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat pe care țara vecină îl va deține timp de șase luni.

