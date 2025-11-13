Prima pagină » Știri politice » Premierul moldovean, primit la Cotroceni de Nicușor Dan: Avem o oportunitate unică

Premierul moldovean, primit la Cotroceni de Nicușor Dan: Avem o oportunitate unică

Olga Borșcevschi
13 nov. 2025, 12:50
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, joi, la Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în prima vizită externă a mandatului. „Parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire”, spune Munteanu.

„Mersi de invitație și de primire foarte călduroasă. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Prima noastră, după cum știți, vizită oficială. Și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri. Știu că ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații, din Europa și din alte țări, în acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică. Sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul în Ucraina, parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, i-a spus premierul Alexandru Munteanu lui Nicușor Dan.

România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană, a afirmat președintele Nicușor Dan.

„Am încurajat noul Guvern să acţioneze hotărât şi responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetăţenilor Republicii Moldova şi integrarea în Uniunea Europeană”, a spus președintele român, într-o postare pe X.

