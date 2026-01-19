Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu, șeful PSD, aruncă bomba serii: „Sigur că scârțâie această coaliție. Nu E vorba numai de primul ministru, este vorba și de alte partide, în speță de USR”

Sorin Grindeanu, șeful PSD, aruncă bomba serii: „Sigur că scârțâie această coaliție. Nu E vorba numai de primul ministru, este vorba și de alte partide, în speță de USR”

19 ian. 2026, 23:04, Actualitate
Președintele PSD, Sorin Grindeanu (c) / FOTO - Captură video: România TV

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat luni seară, la România TV, metafora cu schimbarea „lăutarului”, lansată de Claudiu Manda la adresa premierului Ilie Bolojan și a transmis un avertisment clar în coaliție. „Dacă guvernul merge mai departe doar cu tăieri, disponibilizări și taxe noi, fără un pachet de relansare economică, PSD este gata să «schimbe lăutarul»”, a spus liderul social-democrat.

Reamintim că secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a ironizat pe premier, spunând că „Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist” și că „ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul”.

„Am văzut declarațiile colegului și prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da”, a spus la RomâniaTV Sorin Grindeanu, confirmând că PSD ia în calcul inclusiv schimbarea premierului, dacă direcția guvernării nu se schimbă.

Șeful PSD a explicat că nemulțumirea PSD nu este una de persoană, ci de politică guvernamentală: „Nu poți să vii doar cu tăieri, cu disponibilizări și cu taxe noi. Dacă doar tai, tai, tai, ajungi într-o situație economică nefericită. De aceea e obligatoriu să existe un pachet de relansare economică, nu doar măsuri negative”.

Grindeanu a mai arătat că această condiție a fost pusă premierului „de luni bune”, iar metafora „lăutarului” exprimă, de fapt, frustrarea PSD față de faptul că vocea partidului nu este ascultată în coaliție.

„Coaliția scârțâie, nu doar din cauza prim-ministrului, ci și din cauza altor partide, în special USR. Deciziile importante se iau fără consultare, iar românii trebuie să știe la ce sunt angajați pe zeci de ani”, a precizat Grindeanu.

Dacă guvernul continuă doar pe linia tăierilor și a deciziilor luate „pe persoană fizică”, atunci „schimbarea lăutarului” devine o opțiune reală… a fost concluzia tranșantă a acestuia.

