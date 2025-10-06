Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu pune piciorul în prag: La Primăria Capitalei, candidat comun sau fiecare partid cu candidat propriu

Sorin Grindeanu pune piciorul în prag: La Primăria Capitalei, candidat comun sau fiecare partid cu candidat propriu

Olga Borșcevschi
06 oct. 2025, 15:05, Actualitate
Sorin Grindeanu pune piciorul în prag: La Primăria Capitalei, candidat comun sau fiecare partid cu candidat propriu

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, într-o conferință de presă, că alegerile din Capitală nu trebuie reduse la competiția pentru un nume de primar, ci la o decizie politică asumată în cadrul coaliției. Grindeanu a cerut partenerilor să stabilească fie un candidat comun, fie candidați separați pentru fiecare partid.

„Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliție. Noi PSD-ul. Și celelalte partide din coaliție au decis același lucru.
Să formăm această alianță de patru partide. Politic, noi am spus, am enunțat câteva condiții, vorbind de o coaliție politică. Și anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid membru al acestei coaliții să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică, izolați față de ceilalți. Ceea ce ne duce într-o situație care ne-ar putea face să ne punem întrebări ce mai căutăm în această coaliție. Dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate, nu avem nicio problemă să organizăm alegeri”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat ce vor face social-democrații dacă premierul va da hotărâre de guvern pentru organizarea alegerilor parțiale fără acceptul PSD, liderul interimar al PSD a explicat: „Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la primăria generală decât această alianță politică. (…) Nu vă supărați de mine, eu sunt președinte, chiar dacă e interimar în acest moment, la Partidul Social-Democrat. Noi am dat un vot în interior și un masiv de intrare la guvernare în această alianță. Cred că undeva spre 70%, de bună credință, și am intrat în această coliție. Nu să fim tratați ca și ruda săracă și să fim puși la colț”.

Totodată, el a respins ideea unui șantaj politic.

„Eu am spus de o alianță politică dacă se dorește a continua sau nu. Și o alianță despre oameni, nu despre un om”, a adăugat el.

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus, duminică seara, că organizarea alegerilor este un drept care nu poate fi negociat prin înțelegeri politice sau trocuri. El a precizat că „niciun partid nu are dreptul să condiționeze alegerile de combinații politice” și critică ideea de „candidat unic” ca fiind „politic falimentară”.

Citește și

ACTUALITATE Cum a „păcălit” un român stabilit în Italia compania de electricitate ENEL vreme de 10 ani. În final, nota de plată l-a băgat în faliment
15:45
Cum a „păcălit” un român stabilit în Italia compania de electricitate ENEL vreme de 10 ani. În final, nota de plată l-a băgat în faliment
ACTUALITATE COD ROȘU pe râurile din Dobrogea. Sunt așteptate VIITURI RAPIDE după precipitații de peste 100–200 l/mp în următoarele 24 de ore
15:41
COD ROȘU pe râurile din Dobrogea. Sunt așteptate VIITURI RAPIDE după precipitații de peste 100–200 l/mp în următoarele 24 de ore
AI AFLAT! Ion Cristoiu explică de ce Iulian Fota a fost EXCLUS din lista de consilieri prezidențiali: „Nicușor Dan are nevoie de confort psihic”
15:32
Ion Cristoiu explică de ce Iulian Fota a fost EXCLUS din lista de consilieri prezidențiali: „Nicușor Dan are nevoie de confort psihic”
POLITICĂ Sorin Grindeanu, întrebat despre eventuala demisie a premierului dacă pică măsurile la CCR: Răspunsul scurt e NU
15:31
Sorin Grindeanu, întrebat despre eventuala demisie a premierului dacă pică măsurile la CCR: Răspunsul scurt e NU
AI AFLAT! Ion Cristoiu: Mi se pare că Nicu e aproape să clacheze / E sub presiune, nu rezistă
15:29
Ion Cristoiu: Mi se pare că Nicu e aproape să clacheze / E sub presiune, nu rezistă
ULTIMA ORĂ COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
15:13
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Bodi și-a părăsit iubita pentru fosta. Telenovela continuă
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
7 secrete ale emiratului Ras Al Khaimah pe care doar localnicii le cunosc