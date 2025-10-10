Sorin Grindeanu, tachinat de Kelemen Hunor la congresul UDMR: „Nu trebuie să ai emoții. Urmează un alt congres, unde poate că da”

„Azi nu trebuie să ai emoții”, l-a liniștit Kelemen Hunor (UDMR) pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, prezent la congresul UDMR, de vineri. Cea de-a XVII-a ediție a Congresului UDMR, care are loc la Cluj, a reunit reprezentanții partidelor de coaliție care au dorit să-și reconfirme direcția acțiunilor comune prin unitate și pentru comunitate.

Sorin Grindeanu s-a amuzat copios, în timp ce vecinul său, premierul Ilie Bolojan, a ridicat sprânceana, la auzul urării liderului UDMR pentru interimarul de la PSD.

„Sorin, îți mulțumim că ești în mijlocul nostru! Astăzi nu trebuie să ai emoții. Urmează un alt congres, unde poate că da. PSD se pregătește de alegeri și vom continua colaborarea de fiecare dată așa cum am făcut, bazat pe respect reciproc. Vă urez succes!”, a transmis Kelemen Hunor, în timp ce Grindeanu și Bolojan se amuzau din sală.

Kelemen Hunor a reiterat ideea îndelungatei colaborări dintre partidul comunității maghiare și social-democrați, începând cu epoca Adrian Năstase.

„PSD, iarăși avem o colaborare lungă. Și, începând cu Adrian Năstase, toți președinții au înțeles că această comunitate maghiară, cu moștenirea culturală cu care venim, cu bagajul nostru cultural cu care venim construim împreună cu românii această țară.”

