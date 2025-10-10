11:20

Într-un interviu acordat înaintea congresului, Orbán a remarcat că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, ”așadar, trebuie valorificată oportunitatea de a îmbunătăți cooperarea”.

Potrivit premierului ungar, România este angajată într-o luptă serioasă pentru a-și restabili echilibrul economic și financiar, ‘ceea ce reprezintă o provocare dureroasă și semnificativă’.

”Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”, a apreciat el.