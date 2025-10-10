Prima pagină » Știri politice » UDMR își trasează linia politică pentru următorii ani. Cele mai controversate momente din Congresul partidului

UDMR își trasează linia politică pentru următorii ani. Cele mai controversate momente din Congresul partidului
11:58

UDMR, „factor de echilibru” în coaliție / Grindeanu: Dincolo de noi, este doar deșertul POPULISMULUI

Grindeanu continuă aprecierile la adresa UDMR, care asigură un „echilibru” în coaliție.

„Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul: dincolo de noi, este doar deșertul populismului.  Depinde doar de noi dacă vom permite asta. Iar aici apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viața politică românească, în general, și în interiorul Coaliției, în special”, spune el.

În coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar nu din cauza UDMR

„Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, cu istorii și electorate diferite. Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi extrem de intensă.

Și, dacă tot suntem la Congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru spunând că uneori în Coaliție pare că vorbim pe limbi diferite – dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noștri de la UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, declară liderul PSD.

11:50

Curg mulțumirile la adresa lui Viktor Orbán, pentru „tot binele” pe care ni l-a făcut

A venit rândul lui Sorin Grindeanu să-i mulțumească premierului maghiar, pentru ajutorul acordat României de a intra în spațiul Schengen.

Mulțumesc lui Viktor Orbán și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii, dacă nu principalul nostru susținător în atingerea acestui obiectiv național. Nu trebuie să uităm că România a fost ținută la ușa Schengen timp de 13 ani. Mulțumesc, Viktor Orbán pentru tot binele pe care ni l-ai făcut cu acest proiect”, spune liderul PSD.

11:37

Kelemen Hunor, către Grindeanu: Sorin, azi nu trebuie să ai emoții. Urmează un alt congres în care poate că DA

Kelemen Hunor face glume pe seama lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD râde.

Kelemen îi transmite liderului PSD că nu trebuie să aibă „emoții” la congresul UDMR. Urmează altul, cu referire la cel al social-democraților.

„Sorin, îți mulțumesc că ești prezent la congresul nostru. Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da. Partidul Social Democrat se pregătește de alegeri și vom continua colaborarea de fiecare dată așa cum a făcut, bazat pe respect reciproc. Succes în congresul pe care urmează să-l organizați”, a spus Kelemen Hunor.

11:32

Bancul lui Boc, la Congresul UDMR: „De ce sunt alegeri la 4 ani în România?”

Primarul Boc a găsit de cuviință să menționeze celebrul banc de pe plaiurile mioritice.

„Am aflat de la români de ce se organizează alegeri din patru în patru ani. Ca să afle maghiarii cu cine guvernează. Așa ne-au spus românii, mai în glumă, mai în serios”, spune Boc, completând că se bucură de parteneriatul cu maghiarii.

11:20

Grindeanu iese din sală când se intonează imnul secuiesc

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală în timp ce se intona imnul secuiesc.

Evenimentul a fost deschis cu imnul român, imnul maghiar și cel secuiesc. La al treilea moment, președintele PSD a părăsit sala.

Citește articolul AICI.

11:20

Bolojan „seamănă cu Orbán

Într-un interviu acordat înaintea congresului, Orbán a remarcat că România are în prezent un prim-ministru care gândește similar cu guvernul ungar, ”așadar, trebuie valorificată oportunitatea de a îmbunătăți cooperarea”.

Potrivit premierului ungar, România este angajată într-o luptă serioasă pentru a-și restabili echilibrul economic și financiar, ‘ceea ce reprezintă o provocare dureroasă și semnificativă’.

”Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”, a apreciat el.

11:14

Boc, LAUDE și mulțumiri la adresa Guvernului Bolojan

Emil Boc se bucură că UDMR a ales Cluj Napoca pentru organizarea Congresului și vorbește despre realizările sale din orașul „tolerant și european”.

„Dacă azi ați venit destul de greu în trafic, prin sprijinul domnului Grindeanu, a domnului Bolojan, un tren metropolitan va ajunge aici”, speră primarul Clujului.

„Mulțumesc Guvernului Bolojan pentru eforturile extraordinare și întregii coaliții. Nu trăim un moment ușor, dar un moment când niște oameni responsabili își asumă destinul României, tocmai pentru ca noi să avem un viitor”, spune Boc, pe scenă.

11:09

Orbán: Noi, maghiarii, vrem să trăim în PACE cu vecinii noștri

Orbán spune că ungarii vor să trăiască „în pace” cu vecinii lor, românii.

”Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace și cooperare cu vecinii noștri. Relațiile dintre cele două țări sunt ‘atât de complexe încât este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”, a declarat premierul ungar Viktor Orban într-un interviu acordat vineri postului public de radio Kossuth, informează agenția de presă ungară MTI.

Sursa: Cluj24

Congresul UDMR începe cu discursurile invitaților, printre care se numără premierul Ungariei, Viktor Orban, premierul României, Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, Sorin Grindeanu, președintele PSD, Radu Miruță, ministrul Economiei, din partea USR, deputatul Iulius Firczak, reprezentant al Grupului Minorităților Naționale din Parlament.

10:49

Viktor Orbán, primit cu zâmbete de liderii români / Barna, selfie cu premierul ungar

Invitații sosesc la reuniunea UDMR. Și-a făcut apariția și premierul ungar, care a fost salutat de liderii români, Bolojan și Grindeanu.

Înainte de a se intona imnurile celor două state, vicepremierul Tanczos Barna și-a făcut un selfie cu premierul ungar.

10:40

Înainte de Congresul UDMR, Viktor Orbán a petrecut cu vin și cântece ungurești, într-un restaurant din Cluj Napoca

Premierul ungar, invitat la Congresul UDMR, a ajuns de miercuri seară la Cluj. Și-a făcut încălzirea cu un vin și-un cântec, într-un restaurant din inima Transilvaniei. 

A cântat alături de muzicanți și a închinat în timp ce interpreta versurile unui celebru cântec popular unguresc al cărui mesaj, în română, s-ar traduce: „Noi nu plecăm de-aici”.

Orban este cazat la Hotelul Vibre de pe strada Constantin Brâncuși, apoi a ieșit cu câțiva dintre cei care îl însoțesc să mănânce la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca, relatează presa locală.

Premierul ungar a postat imaginile pe TikTok, cu mesajul „Nu plecăm de aici!”

@viktor_a_tiktokon Nem megyünk mi innen el! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 #orbanviktor #miniszterelnok #Kolozsvár #nóta ♬ eredeti hang – Viktor a TikTokon

Citește articolul AICI.

Liderii politici ai României sunt la Cluj Napoca, vineri. Acolo are loc cel de-al 17-lea congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România.

Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu vor asculta, din sală, liniile politice liniile politice pe care le va trasa Kelemen Hunor.

În cadrul evenimentului, liderul UDMR va prezenta raportul politic, apoi se va adopta un document strategic al Uniunii pentru perioada următoare.

Viktor Orban, invitat la Congres

Nu vor lipsi nici discursurile, președintele, premierul și liderul PSD se vor adresa celor prezenți la congres.  Invitat este și premierul Ungariei, Viktor Orbán. Evenimentul începe de la ora 11.00.

USR nu va fi reprezentat de liderul formațiunii, Dominic Fritz, ci de ministrul Economiei, Radu Miruță, și președintele USR Cluj, deputatul Oana Murariu, potrivit presei locale.

Precedentul congres a avut loc în aprilie 2023, atunci când a fost reales Kelemen Hunor în funcția de președinte.

Știre în curs de actualizare.

