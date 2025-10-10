Grindeanu continuă aprecierile la adresa UDMR, care asigură un „echilibru” în coaliție.
„Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul: dincolo de noi, este doar deșertul populismului. Depinde doar de noi dacă vom permite asta. Iar aici apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viața politică românească, în general, și în interiorul Coaliției, în special”, spune el.
În coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar nu din cauza UDMR
„Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, cu istorii și electorate diferite. Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi extrem de intensă.
Și, dacă tot suntem la Congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru spunând că uneori în Coaliție pare că vorbim pe limbi diferite – dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noștri de la UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, declară liderul PSD.