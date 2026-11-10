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Parlamentul decide cine va conduce TVR și Radioul public. Plenul reunit a votat noii membri ai Consiliilor de Administrație SRTv și SRR. Sorin Lazăr, votat la șefia Curții de Conturi

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
Parlamentul decide cine va conduce TVR și Radioul public. Plenul reunit a votat noii membri ai Consiliilor de Administrație SRTv și SRR. Sorin Lazăr, votat la șefia Curții de Conturi
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Parlamentul a validat marți, 10 noiembrie, cu o majoritate categorică, noile Consilii de Administrație de la TVR și Radio România. Listele propuse de partide au trecut cu peste 360 de voturi în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților. De asemenea, jurnalista Sorina Matei, desemnată pentru funcția de președinte-director general al Societății Române de Televiziune (SRTv), și regizorul Răzvan-Ioan Dincă, desemnat pentru funcția de președinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), au primit avize favorabile în comisiile de specialitate și așteaptă votul final. Totodată, parlamentarii l-au ales pe Sorin Lazăr, fost deputat PSD, să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, până la numirea unui nou titular.

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Update 15:58: Sorina Matei și Răzvan Dincă au primit avize favorabile în comisii. Sorina Matei a primit 18 voturi „pentru”, 6 „împotrivă” și 3 abțineri, în timp ce Dincă a avut 19 voturi „pentru”, niciunul „împotrivă” și tot 6 abțineri. Urmează votul în plen.

Update 15:13:  După validarea noilor Consilii de Administrație ale TVR și Radioului Public, următoarea etapă este desemnarea directorilor generali ai celor două instituții. Sorina Matei (SRTv) și Răzvan Dincă (SRR) sunt audiați în aceste momente.

Update 14:29: Membrii Consiliilor de Administrație din sRTV și SRR depun jurământul.

Update 14:16: Membrii Consiliilor de Administrație din TVR și SRR au fost validați prin votul plenurilor reunite: 368 de voturi pentru CA TVR și 360 de voturi pentru CA SRR. În ceea ce privește înlocuirile în Comisia pentru Controlul Parlamentar al SRI, doar unul dintre cei propuși a trecut de votul parlamentarilor.

Florin Roman a avut 228 de voturi „împotrivă” și 151 „pentru”. PSD, AUR și puciştii din PNL nu i-au acordat votul de învestitură. Prin urmare, Macovei a trecut cu 360 „pentru” și 19 „contra”. 383 parlamentari prezenți, 380 voturi exprimate, 368 „pentru”. 

Lista membrilor votați în Consiliul de Administrație SRTv

Titulari:

  • Sorina – Ruxandra MATEI
  • Loredana CORCHIŚ
  • Amalia MATEI
  • Radu CARP
  • Cristina Ancuța POCORA
  • Gabriel BARBU
  • Maria MUNTEAN
  • ANDERCÓ Aliz-Timea

Supleanți:

  • Ada Mihaela TESLARU
  • Adina Joana POPESCU
  • Mihnea Mihail JIDA
  • Titi DINCĂ
  • Rafael UDRIŞTE
  • KIS Timea

Lista membrilor votați în Consiliul de Administrație SRR

Titulari:

  • Răzvan – Ioan DINCĂ
  • Ruxandra – Ileana SĂRARU
  • Radu-Bogdan HERJEU
  • Maria ȚOGHINĂ
  • Sorin BEJAN
  • Diana – Ștefana BACIUNA
  • Alexandra COLIBAN
  • Annamária BODOCZI

Supleanți:

  • Cristian – Cătălin CURTE
  • Maria-Ribana Pătrașcu-CORNACIU
  • Elena – Lorena CURTMOLA
  • Cristina – Alexandra BOLBA
  • Zsuzsa – Marta TASNADI

Update 12:34: Sorin Lazăr, fost deputat PSD, preia șefia interimară a Curții de Conturi. Hotărârea a fost adoptată cu 248 de voturi „pentru”, 54 „împotrivă” și 48 de abțineri. Lazăr a fost singura propunere înaintată în ședință pentru a prelua interimar Curtea de Conturi și a venit din partea social-democratului Adrian Câciu.

De precizat că Lazăr a fost secretar de stat și vicepreședinte ANRP în 2013-2016 și deputat PSD în 2017-2020, perioadă în care a condus Comisia de buget a Camerei Deputaților. Pe 15 octombrie 2020, a devenit consilier de conturi în Curtea de Conturi, fiind susținut de PSD.

Trebuie menționat că instalarea lui Sorin Lazăr interimar la conducerea Curții de Conturi vine după expirarea mandatului Mirelei Călugăreanu. Funcția de președinte al Curții de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după plecarea lui Mihai Busuioc, numit judecător la Curtea Constituțională.

Update 12:00: Plenul reunit votează acum noii membri ai Consiliilor de Administrație.

Update: 11:15: Toate propunerile au primit aviz favorabil, cu excepția celor de la SOS.

Update 10:30: Au început audierile pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public. Candidații propuși de partide își fac o scurtă prezentare.

Update 10:25: Marius Loredan Popa și Adrian Naidin, propuși de SOS România, nu au primit aviz pozitiv.

Update 09:51: Sorina Matei spune că a trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTV.

Sorina Matei: „Au fost foarte multe probleme, Parlamentul nu ne-a ajutat în această perioadă”

„Aș avea foarte multe să vă spun, având în vedere că, în această perioadă de timp, am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv și vreau să vă expun ce am găsit, ce am făcut și vreau să vă explic, din punctul meu de vedere, care sunt problemele.

Un om care a venit din mediul privat, unde există competiție, într-o zonă de stat, unde există foarte multe probleme.

SRTv este sub Parlament și vreau să vă spun că, în calitate de director general interimar, au fost foarte multe probleme din cauza faptului că nu a existat Consiliu de Administrație. Parlamentul nu ne-a ajutat în această perioadă.

Are loc această procedură, în condițiile în care pe 18 urmează o pronunțare a CCR, aceeași care a constatat anul acesta că prima versiune a Consiliului de Administrație al SRTv a fost una ilegală, făcută de același Parlament al României.

Și astăzi ne-am trezit că, în ciuda deciziei Curții Constituționale, potrivit căreia nu vor fi numiți de către Parlament toți membrii Consiliului de Administrație al SRTv, adică 13 membri, legal, vor fi numiți doar 8. Vorbim de serviciul public de televiziune din România”, a declarat Sorina Matei.

Update 09:49: Gabriel Barbu, propunerea USR, a luat cuvântul.

Update 09:43: Candidații PNL Radu Carp și Cristina Ancuța Pocora și-au făcut o scurtă prezetare.

Update 09:30: Au început audierile candidaților propuși de partidele parlamentare. Primii candidați audiați sunt din partea PSD, Loredana Corchiș și Amalia Nicoleta Matei, propuse pentru Consiliul de Administrație al TVR.

Știre inițială

Candidații pentru TVR și radioul public, audiați de la ora 9:30

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, săptămâna trecută, declanșarea procedurilor pentru desemnarea membrilor în Consiliile de Administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune.

Înaintea votului din plen, candidații propuși de partidele parlamentare vor fi audiați marți, începând cu ora 9:30, în Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului. Procedura are loc în contextul în care mandatele interimare ale directorilor celor două instituții, Sorina Matei (SRTV) și Răzvan Dincă (SRR), expiră în această săptămână.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că desemnarea membrilor în Consiliile de Administrație ale celor două instituții se bazează pe o înțelegere între formațiunile politice.

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă votul din plen va reprezenta și un test pentru majoritatea parlamentară, Peiu a răspuns: „Este o înțelegere între partide”.

Cine sunt candidații propuși de AUR

Senatoarea Cristina Dumitrescu a prezentat și lista candidaților susținuți de AUR pentru cele două Consilii de Administrație.

Pentru Societatea Română de Televiziune, propunerile sunt Sorina Matei și Cora Muntean, în calitate de membri titulari, respectiv Titi Dincă și Rafael Udriște, ca membri supleanți.

În cazul Societății Române de Radiodifuziune, AUR îi propune pe Maria Țoghină și Sorin Bejan pentru pozițiile de membri titulari, iar pe Cristian Curte și Maria Ribana Pătrașcu-Cornaciu pentru cele de membri supleanți.

  • Sorina Matei a fost desemnată director general interimar al Televiziunii Române în urmă cu două luni, pe 8 septembrie, alături de Răzvan Dincă, care conduce interimar Societatea Română de Radiodifuziune. Schimbarea a venit după ce deciziile Curții Constituționale au lăsat fără efect juridic numirile vechilor conduceri ale TVR și Radio România. La acel moment, Sorina Matei a trecut de vot pentru conducerea interimară a Societății Române de Televiziune cu 14 voturi favorabile.

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al TVR:

  • Gabriel Barbu – USR
  • Sorina Matei – AUR
  • Maria Muntean – AUR
  • Aliz Timea Anderco – UDMR
  • Radu Carp – PNL
  • Cristina Ancuța Pocora – PNL
  • Marius Loredan Popa – S.O.S. România
  • Loredana Corchiș – PSD
  • Amalia Nicoleta Matei – PSD

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public:

  • Alexandra Coliban – USR
  • Maria Țoghină – AUR
  • Sorin Bejan – AUR
  • Annamaria Bodoczi – UDMR
  • Diana Ștefana Baciuna – PNL
  • Adrian Naidin – S.O.S. România
  • Răzvan Ioan Dincă – PSD
  • Radu Bogdan Herjeu – PSD
  • Ruxandra Ileana Săraru – PSD
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