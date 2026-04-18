Spitalul Floreasca, în criză de buget: risc de lipsă de bani pentru medicamente. CNAS trimite Corpul de Control

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București se confruntă cu un deficit bugetar care ar putea afecta achiziția de medicamente și materiale sanitare. Conducerea a dispus măsuri de reorganizare a internărilor, în timp ce CNAS critică decizia și anunță verificări la nivelul unității medicale.

Depășire de peste 10 milioane de lei în doar trei luni

În primele luni ale anului, Spitalul Floreasca a înregistrat un număr de pacienți peste limita prevăzută în contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Depășirea este estimată la peste 10 milioane de lei, în condițiile în care unitatea tratează, în medie, aproximativ 2.500 de pacienți lunar, iar în perioada analizată s-a înregistrat un surplus de circa 500 de cazuri.

Măsuri interne: prioritizarea urgențelor și amânarea cazurilor cronice

Conducerea spitalului a transmis șefilor de secții o serie de măsuri, printre care prioritizarea internărilor pentru cazurile urgente, reprogramarea pacienților cronici fără caracter de urgență și orientarea unor cazuri către spitalizarea de zi. Decizia vine în contextul presiunii financiare asupra bugetului unității.

Finanțarea suplimentară nu a mai fost acordată ca în anii anteriori

Reprezentanții unității medicale susțin că, în mod obișnuit, depășirile erau acoperite prin acte adiționale la contractul cu CNAS, mecanism care nu ar mai fi fost aplicat în acest an. În lipsa unor fonduri suplimentare, există riscul ca spitalul să nu mai poată asigura integral medicamentele și materialele sanitare necesare.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a criticat măsurile luate de conducerea spitalului și a anunțat trimiterea Corpului de Control pentru verificări. Instituția susține că situația este una temporară, generată de întârzierea adoptării bugetului, și că se caută soluții pentru suplimentarea fondurilor.

