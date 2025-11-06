Prima pagină » Actualitate » Spitalul Județean de Urgență Slatina, prima unitate nonclinică din România care are secție de arși

06 nov. 2025, 20:21, Actualitate
Spitalul Județean de Urgență (SJU) Slatina a început, din luna noiembrie, să trateze pacienți cu arsuri grave, devenind primul spital nonclinic din România inclus în Programul AP – Arsuri. Informația a fost comunicată joi de reprezentanții unității medicale, conform Agerpres.

Pacienții cu arsuri sunt tratați în Secția de chirurgie plastică, unde cinci medici sunt disponibili, iar 10 paturi sunt dedicate îngrijirii acestora. Săptămâna trecută, primul pacient cu arsuri grave a fost transferat la Slatina de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență.

„Este vorba de o pacientă care a ajuns la noi săptămâna trecută, prezenta arsuri cu lichid fierbinte pe 30% din suprafața corpului, iar Centrul Operativ pentru Situații de Urgență a luat decizia să o trimită la Slatina. Evoluează bine, noi informăm zilnic Centrul Operativ pentru Situații de Urgență în legătură cu indicatorii privind starea pacientei”, a declarat pentru Agerpres directorul medical al spitalului, medicul de chirurgie plastică Florin Popa.

Dr. Florin Popa a explicat că tratarea cazurilor grave de arsuri a fost posibilă datorită eforturilor constante ale spitalului. Acestea au inclus achiziționarea de echipamente moderne, formarea unei echipe de cinci medici specializați și asigurarea liniei de gardă.

În luna noiembrie, compartimentul de Chirurgie plastică a fost transformat în secție de Chirurgie plastică, iar capacitatea a crescut de la 20 la 25 de paturi, dintre care 10 sunt dedicate pacienților cu arsuri. Totodată, secția a obținut acreditarea pentru pregătirea rezidenților.

„Chirurgia plastică are un indice de ocupare foarte mare, de peste 90-95%. Era nevoie de mai multe paturi, dar și de rezerve pentru cazurile grave de arsuri. Așa că munca noastră de ceva vreme dă roade, din această lună avem secție de chirurgie plastică, avem 25 de paturi în loc de 20, dintre care 10 sunt pentru arși, avem linie de gardă, avem aparatură, am primit finanțare pentru investiții de la Consiliul Județean Olt, dar și de la firme din județ care ne-au ajutat cu donații de 200.000 de lei și de curând am obținut și acreditare pentru a pregăti rezidenți”, a subliniat dr. Popa.

Relocarea secției de Chirurgie plastică și facilități noi Secția de chirurgie plastică urmează să fie mutată la etajul al patrulea al spitalului, în locul fostei secții de Oftalmologie, care a fost reorganizată ca un compartiment din cauza gradului mai scăzut de ocupare.
În noua locație vor fi amenajate spații renovate, paturi și grupuri sanitare noi, precum și o sală specială pentru intervenții minore. Astfel, timpul de așteptare pentru pacienții care necesită intervenții chirurgicale fără anestezie generală va fi redus semnificativ.

„Sperăm să putem face relocarea până la finalul acestui an, pentru că vor fi spații renovate, paturi noi, grupuri sanitare noi, schimbăm fluxul, vrem să amenajăm și două rezerve, una pentru arși și una pentru cele de chirurgie plastică. Vom avea o sală de mici intervenții, de tipul incizii/excizii etc., și vom degreva sala de operații mare, vom putea prelua mai multe cazuri cu internări de zi, pacienții care așteptau minimum 15 zile pentru o programare vor aștepta mai puțin”, a precizat dr. Popa.

