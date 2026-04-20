Prima pagină » Actualitate » Spune adio semafoarelor tradiționale: Uniunea Europeană ia în considerare adăugarea unei a patra culori. Ce semnifică „faza albă"

sursa foto: Envato

Universitatea de Stat din Carolina de Nord propune adăugarea unui nou semafor pentru a îmbunătăți traficul pe drumurile europene, scrie La Razon.

Siguranța rutieră în Europa este pe cale să treacă printr-o transformare radicală. Unul dintre principalele obiective ale fiecărei țări este de a facilita fluiditatea traficului pe diferite drumuri, optimizând astfel fluxul de trafic cât mai mult posibil.
Prin urmare, diverse țări, inclusiv Spania, iau deja în considerare o măsură care ar putea schimba mobilitatea în Europa așa cum se cunoaște. Astfel, o propunere a Universității de Stat din Carolina de Nord include posibilitatea adăugării unei lumini suplimentare la semnalele de circulație.

În acest fel, mobilitatea în Europa ar putea fi transformată, dând naștere unui nou indicator destinat anumitor vehicule și adăugându-se la culorile verde, galben și roșu care apar pe toate semafoarele.

Măsura propusă de Universitatea din Carolina de Nord implică adăugarea unei lumini albe la toate semafoarele. Acest sistem, numit „fază albă”, ar funcționa prin comunicare wireless între vehiculele autonome și semafoare.

Când vor fi suficiente astfel de vehicule la o intersecție, acest nou semnal luminos se va activa, indicând șoferilor umani că ar trebui să urmeze vehiculul din fața lor, lăsând astfel gestionarea fluxului de trafic coordonării în timp real a computerelor.

Cu toate acestea, acest semnal nu este destinat să înlocuiască funcțiile luminilor colorate tradiționale, ci mai degrabă să acționeze ca un complement care îmbunătățește fluxul traficului fără a altera experiența convențională a condusului. În situațiile în care predomină vehiculele conduse de oameni, semaforul revine automat la funcția sa clasică pentru a asigura siguranța.

Această idee a apărut pentru a rezolva o problemă: semafoarele actuale sunt proiectate pentru oameni, nu pentru mașini autonome. Prin implementarea acestei măsuri, se urmărește ca vehiculele autonome să contribuie la controlul traficului la intersecții, reducând erorile și îmbunătățind fluiditatea, chiar dacă se pierde conexiunea cu semaforul.

Principalele sale funcții ar fi:

  • Optimizarea fluxului de trafic în timp real
  • Reducerea ambuteiajelor și a timpilor de așteptare
  • Îmbunătățirea siguranței la intersecțiile complexe

De fapt, conform simulărilor efectuate de universitate, cu 10% vehicule autonome, ambuteiajele s-ar reduce cu 3%. Cu toate acestea, în scenarii cu o prezență ridicată a acestor vehicule, îmbunătățirea ar putea atinge niveluri apropiate de 90%.

Deși măsura ar reprezenta un progres pentru fluidizarea traficului, există și un dezavantaj semnificativ pentru toate țările. Dacă măsura va fi implementată, costul adaptării infrastructurii ar fi unul foarte ridicat.

Totuși, momentan, aceasta este o propunere experimentală, astfel în prezent nu există nicio legislație care să impună utilizarea sa în Uniunea Europeană. Implementarea sa efectivă va depinde de existența unui număr suficient de vehicule autonome pe șosele.

CONTROVERSĂ FMI le face europenilor o recomandare controversată: Menținerea prețurilor ridicate la pompă va forța oamenii să renunțe la combustibilii fosili
16:48
FMI le face europenilor o recomandare controversată: Menținerea prețurilor ridicate la pompă va forța oamenii să renunțe la combustibilii fosili
FLASH NEWS Ilie Bolojan, mesaj către Sofia după victoria detașată a partidului condus de fostul președinte Rumen Radev
16:48
Ilie Bolojan, mesaj către Sofia după victoria detașată a partidului condus de fostul președinte Rumen Radev
EXCLUSIV Doru Bușcu condamnă folosirea în spațiul public a imaginii filosofului decedat, Mihai Șora
16:46
Doru Bușcu condamnă folosirea în spațiul public a imaginii filosofului decedat, Mihai Șora
ENERGIE OMV cumpără țiței din rezerva de urgență pentru a stabiliza piața globală după criza energetică declanșată de Iran
16:08
OMV cumpără țiței din rezerva de urgență pentru a stabiliza piața globală după criza energetică declanșată de Iran
EXCLUSIV Deznodământul crizei politice. Cristoiu: E aranjat totul/Bolojan demisionează
16:02
Deznodământul crizei politice. Cristoiu: E aranjat totul/Bolojan demisionează
FLASH NEWS Soarta negocierilor SUA-Iran din Pakistan rămâne incertă. Teheranul insistă că nu va participa. Islamabadul, în stare de alertă
15:30
Soarta negocierilor SUA-Iran din Pakistan rămâne incertă. Teheranul insistă că nu va participa. Islamabadul, în stare de alertă

Cele mai noi

Trimite acest link pe