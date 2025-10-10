Stare de alertă PRELUNGITĂ la Praid pentru încă 30 de zile. Accesul în Canionul de Sare rămâne interzis

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a hotărât prelungirea stării de alertă în comună pentru încă 30 de zile, ca urmare a situației de urgență generate de inundarea Salinei Praid cu apele pârâului Corund.

Potrivit punctul.ro, starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru perioada 11 octombrie – 9 noiembrie. Pe durata stării de alertă, autoritățile se vor mobiliza pentru executarea lucrărilor și informarea populației.

Accesul rămâne închis în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare. Potrivit autorităților, zona este monitorizată în permanență și se urmărește evoluția fenomenului.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate pe 8 mai, când au început infiltraţiile în subteran, în urma ploilor abundente.

