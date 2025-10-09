Declarațiile oficialilor români despre vziita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii au stârnit confuzie. În timp ce ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, vorbește despre o deplasare „probabilă” și condiționată de agenda Casei Albe, ministrul de Externe, Oana Țoiu a lăsat de înțeles că întâlnirea ar fi deja stabilită pentru primul trimestru al anului viitor.

În cadrul unei declarații publice la un post de televiziune, Oana Țoiu a spus că „orizontul de timp” pentru întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump este „primul trimestru al anului viitor”, adăugând că Romînia nu își face politica externă după „bârfe de internet”.

„Noi nu facem politică externă a României după bârfă dintr-un colț de internet. Orizontul de timp este cel anunțat, adică primul trimestru al anului următor”, a spus ministrul.

Câteva ore mai târziu, ambasadorul Andrei Muraru a temperat așteptările, explicând că vizita depinde de numeroși factori și de „agenda complicată” a Casei Albe.

„Depinde de foarte mulți factori, în primul rând de disponibilitatea de agendă a Casei Albe. Anul viitor e unul complicat pentru americani: alegeri, summitul G20, aniversarea independenței Statelor Unite, campionatul mondial. Ține de abilitatea ambelor echipe de a insera această vizită în calendarul Casei Albe”, a declarat Muraru.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: