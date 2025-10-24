Prima pagină » Actualitate » Statistică. România e pe primul loc în topul ţărilor UE cu cel mai poluat aer

Statistică. România e pe primul loc în topul ţărilor UE cu cel mai poluat aer

Luiza Dobrescu
24 oct. 2025, 10:03, Actualitate


Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, România se situează pe primul loc în clasamentul UE cu cel mai ridicat grad de poluare. 

Ţara noastră are o concentraţie medie de particule în suspensie de 16, în timp ce ale altor ţări precum Bulgaria, Cipru şi Polonia se află la 15. Cel mai mic grad de poluare este în Estonia, unde PM 2,5(particule în suspensie) atinge nivelul 4.

Organizaţia Mondială a Sănătţii s-a raliat acestei cauze de combatere a poluării şi recomandă ţărilor UE ca nicio valoare anuală să nu depăşească 5 µg/m³.

Bolile de plămâni omoară cei mai mulţi români, constată EUROSTAT, situând România pe cel de-al şaselea loc în acest top.

Pe 10 decembrie 2024, a intrat în vigoare directiva UE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa şi „stabilește standarde noi și revizuite de calitate a aerului care trebuie atinse până la 1 ianuarie 2030”, precizează Agenția Europeană de Mediu.

23.948 de români au murit din cauza bolilor de plămâni

Bolile sistemului respirator au reprezentat 6,1% din totalul deceselor din UE în 2021, în timp ce media, în România, a fost în 2021 de 8,2%.

În UE au existat 324 300 de decese cauzate de boli ale sistemului respirator, echivalentul a 6,1% din totalul deceselor în rândul rezidenților.

În România au decedat în urma bolilor sistemului respirator 23.948 de persoane, ceea ce reprezintă 7,38% din totalul deceselor înregistrate din această cauză, în Europa.

Clasamentul arată că Germania (57.000) se situează pe primul loc, urmată de Italia (45.000), Franța (36.000), Spania (35.000) și Polonia (28.000).

România se află pe locul 12 în Europa, cu 7,2%, în ceea ce priveşte decesele cauzate de boli de plămâni, iar pe primele poziții se află Turcia (13%), Malta (10,8%), Danemarca (10,5%) și Slovacia (9,4%).

