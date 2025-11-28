O viață nouă în Elveția. Satul care oferă zeci de mii de euro noilor rezidenți

Un mic sat elvețian cuibărit în munți a anunțat că oferă până la 73.000 de euro celor care se mută acolo. Albinen, care are doar 250 de locuitori, încearcă să atragă familii tinere și investitori, oferind bonusuri consistente pentru fiecare adult și copil care îndeplinește condițiile impuse de autorități.

Povestea este publlicată de creatorul de conținut spaniol Ale Lupidi (@alelupidi), care face referire la un sat din Elveția în care sunt căutați noi locuitori. Autoritățile sunt dispuse să plătească 73.000 de euro celor care se mută acolo, scrie El Espaniol, preia Libertatea.

Este vorba despre Albinen, un sat situat în sudul Elveției, care nu vrea să rămână fără locuitori și care oferă 25.000 de euro fiecărui adult sub 25 de ani, cu scopul de a-și mări populația.

Pe lângă aceasta, se oferă 10.000 de euro în plus pentru fiecare copil sub 18 ani.

Totuși, trebuie avut în vedere că există o serie de condiții pentru a putea accesa acest ajutor. Dincolo de a avea sub 45 de ani, este necesar să te angajezi să locuiești cel puțin 10 ani în sat și să cumperi sau să construiești o locuință de minimum 200.000 de franci elvețieni (aproximativ 216.000 de euro).

Condițiile elvețienilor

În plus, trebuie să ai cetățenie elvețiană sau pașaport european cu permis de ședere valid (B sau C). Astfel, devine o mare oportunitate pentru cei care îndeplinesc condițiile și nu se tem să înceapă o viață nouă în acest sat pitoresc din Alpii elvețieni.

Albinen, colțul de rai la mai puțin de două ore de Berna Albinen este că este un sat montan situat în Valea Rhône, la o altitudine de 1.300 de metri deasupra nivelului mării, aflat la mai puțin de două ore de Berna, capitala Elveției, și la trei ore de Geneva. Localnicii spun că este un loc unde soarele strălucește adesea, ceea ce, combinat cu pajiștile și câmpiile sale verzi, îl transformă într-un colț de rai. Aerul este curat, iar liniștea este perfectă pentru cei care vor să se îndepărteze de stresul și agitația marilor orașe.

Cerințe și documente necesare pentru rezidența în Albinen

Dacă te gândești serios să îți faci bagajele pentru Albinen, Elveția, a ști dinainte ce ai nevoie îți poate economisi multe bătăi de cap. Acest sat alpin pitoresc nu primește pe oricine trece pe acolo, are criterii clare și documente care trebuie să fie impecabile. În primul rând, Albinen face parte din cantonul Valais și se supune legilor federale elvețiene privind imigrația, ceea ce înseamnă că cererea ta de rezidență depinde de naționalitate, situație financiară și motivul mutării (muncă, reîntregirea familiei sau pensionare).

Documente-cheie de care vei avea nevoie:

Pașaport sau carte de identitate valabilă: Este documentul tău principal de identificare și trebuie să fie valabil pe tot parcursul procesului.

Formular de cerere pentru permisul de ședere: Disponibil la comuna locală sau la oficiul cantonal de migrație.

Dovadă a stabilității financiare: Extrase bancare, documente de pensie sau contracte de muncă ce arată că te poți întreține fără a depinde legal de asistență socială.

Asigurare medicală: Obligatorie în Elveția. Fără ea, cererea ta se blochează rapid.

Confirmare de locuință: Contract de închiriere sau act de proprietate în Albinen. Acest document arată că ai un loc real unde să te stabilești.

Verificări de antecedente: Certificate de cazier din țara ta de origine și din cele în care ai locuit anterior.

