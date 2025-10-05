Încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, ar fi tratat, din punctul de vedere al măsurilor de securitate, la fel ca un criminal deosebit de periculos. Bărbatul este scos la aer în lanțuri, pe acoperișul închisorii și păzit de gărzi înarmate.

Cezar Avrămuţă, în vârstă de 57 de ani, a fost închis la data de 23 mai, după ce Tribunalul București i-a respins contestația împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 4, care, cu patru zile înainte, îi înlocuise arestul la domiciliu cu măsura arestului preventiv.

Bărbatul a fost trimis în spatele gratiilor după ce, în luna mai, în ziua alegerilor prezidențiale din 2025, polițiștii bucureșteni au fost sesizați că, deși era arestat la domiciliu, el și-a tăiat brățara de supraveghere electronică și a părăsit locuința. Ca urmare, a fost acuzat de evadare și distrugere, infracțiuni care s-au adăugat la acuzațiile anterioare de tulburare a ordinii și liniștii publice, violarea sediului profesional și ultraj.

Avămuță, pedepsit pentru s-a urcat într-un pom din curtea închisorii

Avrămuţă a fost dus, inițial, în Arestul Central, după care a fost transferat la Penitenciarul Rahova. Intrat în refuz de hrană, Stegarul dac a fost mutat, conform procedurii, într-o celulă separată, destinată special persoanelor aflate în greva foamei.

Înainte să fie arestat, acesta obișnuia să se cațere pe diferite clădiri din București și să fluture un steag de mari dimensiuni, de unde i s-a tras și porecla de „Stegarul dac”.

Acesta nu a renunțat la maniera de protest care l-a consacrat nici în arest, astfel că, la data de 1 august, s-a cățărat într-un copac din incinta Penitenciarului Rahova. Conform procedurilor, gestul său a generat o întreagă desfășurare se forțe, în condițiile în care la fața locului au fost trimise imediat echipe de negociatori, luptători de la grupa de intervenție și reprezentanți ai conducerii, care, timp de 18 ore, au stat în jurul pomului și s-au rugat de el să coboare.

„Stegarul dac”, plimbat în lanțuri

După ce, învins de oboseală, „Stegarul dac” a renunțat la protest s-a dat jos, a fost clasificat drept un deținut deosebit de periculos și transferat la Giurgiu, unde funcționează una dintre cele mai dure închisori românești și unde au fost încarcerați, cu puține excepții, cei mai cruzi criminali și violatori din țară.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, pentru Gândul, că Cezar Avrămuță este scos la aer, în fiecare zi, pe acoperiș, în condițiile în care acoperișul Penitenciarului Giurgiu este unul de tip mediteranean. Totodată, spun sursele citate, acesta poartă inclusiv un așa numit brâu de încătușare, cu ajutorul căruia libertatea de mișcare a „Stegarului dac” este mult limitată, în condițiile în care acesta ar avea mâinile și picioarele legate cu lanțuri. În același timp, deținutul este flancat de luptători înarmați cu puști de asalt, de la grupa de intervenție rapidă.