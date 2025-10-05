Prima pagină » Actualitate » Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare numai pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI

Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare numai pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI

Andrei Dumitrescu
05 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Stegarul Dac - INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare numai pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI

Încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, faimosul protestatar Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, ar fi tratat, din punctul de vedere al măsurilor de securitate, la fel ca un criminal deosebit de periculos. Bărbatul este scos la aer în lanțuri, pe acoperișul închisorii și păzit de gărzi înarmate.

Cezar Avrămuţă, în vârstă de 57 de ani, a fost închis la data de 23 mai, după ce Tribunalul București i-a respins contestația împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 4, care, cu patru zile înainte, îi înlocuise arestul la domiciliu cu măsura arestului preventiv.

Bărbatul a fost trimis în spatele gratiilor după ce, în luna mai, în ziua alegerilor prezidențiale din 2025, polițiștii bucureșteni au fost sesizați că, deși era arestat la domiciliu, el și-a tăiat brățara de supraveghere electronică și a părăsit locuința. Ca urmare, a fost acuzat de evadare și distrugere, infracțiuni care s-au adăugat la acuzațiile anterioare de tulburare a ordinii și liniștii publice, violarea sediului profesional și ultraj.

Avămuță, pedepsit pentru s-a urcat într-un pom din curtea închisorii

Avrămuţă a fost dus, inițial, în Arestul Central, după care a fost transferat la Penitenciarul Rahova. Intrat în refuz de hrană, Stegarul dac a fost mutat, conform procedurii, într-o celulă separată, destinată special persoanelor aflate în greva foamei.

Înainte să fie arestat, acesta obișnuia să se cațere pe diferite clădiri din București și să fluture un steag de mari dimensiuni, de unde i s-a tras și porecla de „Stegarul dac”.

Acesta nu a renunțat la maniera de protest care l-a consacrat nici în arest, astfel că, la data de 1 august, s-a cățărat într-un copac din incinta Penitenciarului Rahova. Conform procedurilor, gestul său a generat o întreagă desfășurare se forțe, în condițiile în care la fața locului au fost trimise imediat echipe de negociatori, luptători de la grupa de intervenție și reprezentanți ai conducerii, care, timp de 18 ore, au stat în jurul pomului și s-au rugat de el să coboare.

„Stegarul dac”, plimbat în lanțuri

După ce, învins de oboseală, „Stegarul dac” a renunțat la protest s-a dat jos, a fost clasificat drept un deținut deosebit de periculos și transferat la Giurgiu, unde funcționează una dintre cele mai dure închisori românești și unde au fost încarcerați, cu puține excepții, cei mai cruzi criminali și violatori din țară.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, pentru Gândul, că Cezar Avrămuță este scos la aer, în fiecare zi, pe acoperiș, în condițiile în care acoperișul Penitenciarului Giurgiu este unul de tip mediteranean. Totodată, spun sursele citate, acesta poartă inclusiv un așa numit brâu de încătușare, cu ajutorul căruia libertatea de mișcare a „Stegarului dac” este mult limitată, în condițiile în care acesta ar avea mâinile și picioarele legate cu lanțuri. În același timp, deținutul este flancat de luptători înarmați cu puști de asalt, de la grupa de intervenție rapidă.

Citește și

ACTUALITATE Cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Ce localități din România sunt în clasament
09:23
Cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Ce localități din România sunt în clasament
ACTUALITATE Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea”
09:18
Călin Georgescu: „România trebuie să se sincronizeze cu ceea ce face AMERICA. Trump își dorește pacea”
ACTUALITATE Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago
08:52
Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago
ACTUALITATE  Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică
08:17
 Primele alegeri parlamentare în Sira, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, organizate duminică
ACTUALITATE Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică
07:48
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Cu ce probleme s-a confruntat un explorator român, cu noua carte de identitate electronică
EXCLUSIV Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”
07:20
Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Digi24
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu noua carte de identitate electronică
Cancan.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță. IREAL unde s-a angajat după ce s-a retras din fotbal
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Un muzician de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Secretul succesului lui Călin Georgescu și George Simion. Remus Ștefureac: Au ascuns acest lucru în campania electorală
Evz.ro
UE obligă firmele să anunțe public salariile pentru fiecare post. Angajatorii sunt revoltați
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat să fii „pro-viață” în viziunea Papei Leon?
SPORT Știm deja grupele EUROVOLLEY atât la masculin, cât și la feminin! Unele meciuri se vor juca și la Cluj
09:14
Știm deja grupele EUROVOLLEY atât la masculin, cât și la feminin! Unele meciuri se vor juca și la Cluj
SPORT Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele”
08:55
Ce rezultat ar dori conducătorul Rapidului la derby-ul etapei FCSB – Universitatea Craiova. „Ne-ar conveni. Nu le fac lor calculele”
SPORT Rapid a ajuns pe primul LOC în Superliga, după victoria cu Farul. Remarcații lui Costel Gâlcă
08:42
Rapid a ajuns pe primul LOC în Superliga, după victoria cu Farul. Remarcații lui Costel Gâlcă
HOROSCOP Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc
07:21
Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc
ACTUALITATE 5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan
07:15
5 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Aurora Dan împlinește 70 de ani, Kate Winslet 50/ 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan
EXCLUSIV „Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret
06:30
„Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret