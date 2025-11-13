„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare

Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, joi 13 noiembrie, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu.

„Stegarul Dac”, Lucian Avrămuță, a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub măsura controlului judiciar, în urma unei decizii a instanței Judecătoriei Sectorului 4.

„Dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv luat faţă de inculpatul DINU-AVRĂMUŢĂ CEZAR-CĂTĂLIN prin încheierea din data de 19.05.2025, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti – Secţia Penală, cu măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului DINU-AVRĂMUŢĂ CEZAR-CĂTĂLIN de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 50DL/23.05.2025 emis de Judecătoria Sector 4 București în dosar 13898/4/2025, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.”

„Stegarul Dac” riscă să revină după gratii dacă nu respecte anumite reguli

„Stegarul Dac” trebuie să respecte anumite obligații pe durata controlului judiciar, altfel riscă să revină după gratii. Pe lângă prezentarea în fața judecătorului și a poliției, acesta nu are voie să se apropie de Palatul Parlamentului sau de sediul Arestului Central și e nevoit să poarte brățară de monitorizare.

„a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie în raza căreia domiciliază, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art. 215 alin. 2 c. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată; b) să nu se deplaseze în proximitatea Serviciului Independent de Reținere și Arestare Preventivă și zona Palatului Parlamentului din municipiul București. c) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;”, se arată în minuta instanței.

„Stegarul Dac” nu mai are voie să participe la proteste

De asemenea, „Stegarul Dac” nu are voie să participe la adunări publice, cum ar fi protestele, unde acesta era nelipsit

„d) să nu se apropie de persoanele vătămate/părți civile și martorii audiaţi în dosarul 2396/160/P/2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, înregistrat sub număr 16942/4/2025 pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București. e) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice. În temeiul art. 215 alin. 3 c.proc.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. 4 c.proc.pen, stabileşte ca organ de supraveghere organul de poliţie în a cărui circumscripţie domiciliază inculpatul”, mai precizează sursa citată.

De ce infracțiuni este acuzat „Stegarul Dac”

Cezar Avrămuță a fost încarcerat la Penitenciarul Giurgiu în luna mai, chiar în ziua alegerilor prezidențiale din 2025. Aflat, la acel moment, în arest la domiciliu, și-a tăiat brățara de monitorizare și a părăsit locuința. Polițiștii au fost sesizați, iar protestatarul a fost acuzat de evadare și distrugere, la care s-au adăugat infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, violarea sediului profesional și ultraj.

