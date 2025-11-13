Prima pagină » Justiție » „Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare

„Stegarul Dac” a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este INTERZIS să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 19:08, Justiție
Galerie Foto 5
"Stegarul Dac" a fost eliberat din penitenciarul Giurgiu. Îi este interzis să mai participe proteste și trebuie să poarte brățară de monitorizare

Protestatarul Lucian Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu, joi 13 noiembrie, unde se afla în arest preventiv din luna mai, a acestui an, după ce și-a părăsit locuința, deși se afla în arest la domiciliu.

„Stegarul Dac”, Lucian Avrămuță, a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub măsura controlului judiciar, în urma unei decizii a instanței Judecătoriei Sectorului 4.

„Dispune înlocuirea măsurii arestului preventiv luat faţă de inculpatul DINU-AVRĂMUŢĂ CEZAR-CĂTĂLIN prin încheierea din data de 19.05.2025, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti – Secţia Penală, cu măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului DINU-AVRĂMUŢĂ CEZAR-CĂTĂLIN de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 50DL/23.05.2025 emis de Judecătoria Sector 4 București în dosar 13898/4/2025, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.”

Minuta instanței de la Judecătoria București

Minuta instanței de la Judecătoria București

„Stegarul Dac” riscă să revină după gratii dacă nu respecte anumite reguli

Stegarul Dac” trebuie să respecte anumite obligații pe durata controlului judiciar, altfel riscă să revină după gratii. Pe lângă prezentarea în fața judecătorului și a poliției, acesta nu are voie să se apropie de Palatul Parlamentului sau de sediul Arestului Central și e nevoit să poarte brățară de monitorizare.

„a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la secţia de poliţie în raza căreia domiciliază, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.

215 alin. 2 c. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii:

a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată;

b) să nu se deplaseze în proximitatea Serviciului Independent de Reținere și Arestare Preventivă și zona Palatului Parlamentului din municipiul București. c) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;”, se arată în minuta instanței.

 

„Stegarul Dac” nu mai are voie să participe la proteste

De asemenea, „Stegarul Dac” nu are voie să participe la adunări publice, cum ar fi protestele, unde acesta era nelipsit

„d) să nu se apropie de persoanele vătămate/părți civile și martorii audiaţi în dosarul 2396/160/P/2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, înregistrat sub număr 16942/4/2025 pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București.

e) să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice. În temeiul art. 215 alin. 3 c.proc.pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. 4 c.proc.pen, stabileşte ca organ de supraveghere organul de poliţie în a cărui circumscripţie domiciliază inculpatul”, mai precizează sursa citată.

De ce infracțiuni este acuzat „Stegarul Dac”

Cezar Avrămuță a fost încarcerat la Penitenciarul Giurgiu în luna mai, chiar în ziua alegerilor prezidențiale din 2025. Aflat, la acel moment, în arest la domiciliu, și-a tăiat brățara de monitorizare și a părăsit locuința. Polițiștii au fost sesizați, iar protestatarul a fost acuzat de evadare și distrugere, la care s-au adăugat infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, violarea sediului profesional și ultraj.

Foto Mediafax

Recomandarea autorului:

Citește și

BREAKING NEWS Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
17:06
Gândul publică, în exclusivitate, plângerea penală a Justiției împotriva vicepremierului lui Bolojan. CSM a denunțat-o pe Oana Gheorghiu la Parchetul General pentru incitare la violență, ură și discriminare împotriva magistraților
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii îl „taxează” pe viceprimarul din Timișoara, după ce a afirmat că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi
16:14
Consiliul Superior al Magistraturii îl „taxează” pe viceprimarul din Timișoara, după ce a afirmat că judecătoarele sunt șantajabile de interlopi
JUSTIȚIE DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
15:47
DNA a trimis în judecată un fost cadru MApN pentru trafic de influență. Inculpatul e vizat într-un dosar instrumentat de Laura Codruța Kovesi
ANALIZĂ De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
07:00
De ce a ajuns Italia „raiul PENALILOR”. Mulți condamnați celebri ai României duc o viață de huzur în țara condusă de Meloni
ULTIMA ORĂ Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
20:15
Primarul din Zănești, reținut de DNA. Ce acuzații îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare
JUSTIȚIE Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă
10:54, 12 Nov 2025
Percheziții DNA la instituția condusă de Emil Boc. Angajați ai Primăriei, ridicați de procurori de acasă
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Atac dur la Alexandra Velniciuc, după moartea lui Horia Moculescu: 'Degeaba ești frumoasă la chip, dacă sufletul nu...
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o substanță chimică în creier legată de traumă și depresie