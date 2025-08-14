Prima pagină » Actualitate » Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 16:37, Actualitate
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a anunțat, la Radio RFI, că numărul de angajați din cadrul Poliției Locale a Capitalei va fi redus de la 400 de posturi la 250. De asemenea, a acesta a afirmat că vor fi reduceri de personal și la Primăria Capitalei: „de la 4.300 trebuie să ne ducem în jur de trei mii și…”, transmite Mediafax. 

Stelian Bujduveanu  a declarat că în contextul reformei administrației publice locale „la nivelul Capitalei o să fie un impact la Poliția Locală, acolo va fi un impact foarte mare. Astăzi avem 400 de posturi la Poliția Locală ocupate, vom avea 250”. De asemenea, primarul general interimar a anunțat și reduceri de personal în cadrul Primăriei Capitalei „la nivelul Capitalei, de la 4.300 trebuie să ne ducem în jur de trei mii și…”.

Primarul general interimar al Capitalei explică:

„Avem o soluție, pentru că vom reduce din personalul TESA. Noi avem nevoie de oameni să stea pe stradă. Personalul TESA, adică personalul care nu e angrenat operativ, care nu este pe stradă, care se ocupă intern, în birouri, de la Contabilitate, la Juridic, alte categorii, nu cele care se ocupă de partea operativă. Există soluții.

În alte primării, Poliția Locală s-a introdus în aparatul propriu, ca să compenseze acest deficit, deci avem soluții, am vorbit cu șeful Poliției Locale și nu ne facem griji”.

Stelian Bujduveanu vorbește despre o reorganizare a Primăriei Capitalei:

„Vrem să reorganizăm Primăria (…). Prea mult timp s-a vorbit despre teritorialitatea serviciilor publice, Administrația Străzilor se ocupă doar de anumite străzi, Administrația Parcurilor se ocupă doar de anumite parcuri. Trebuie să schimbăm paradigma, să mergem în direcția… fix ca la Guvern.

Serviciul public de toaletare sau de tăiere de iarbă la nivelul municipiului București este pe tot teritoriul municipiului București, nu doar decupat cu un pix, unde vrea un director. La nivel de străzi, la fel, nu doar trei străzi, că le ai trecute într-o anexă. Toate străzile din București sunt în responsabilitatea ta”.

Primarul interimar al Bucureștiului spune că

„În realitate, calitatea vieții se măsoară cum interacționăm noi cu orașul. Eu spun ce ne enervează. Le spun și colegilor: voi când mergeți pe stradă, ce vă enervează? (…) Ce ne agresează, ce ne enervează? O bordură ruptă, trece polițistul local pe lângă ea și nu o vede, boscheți crescuți lângă un stâlp de iluminat, pe care toată lumea se face că nu-i vede. Nu doar polițistul local, toți angajații Municipiului București au obligația să raporteze și să intervină.

În momentul în care tu ești agent constatator și mergi pe stradă și vezi că mașina de gunoi pe Calea Victoriei este cățărată peste pista de biciclete și strânge gunoiul de la un operator economic, tragi mașina și-l amendezi. Nu există. Pasivitatea care a existat se va opri”.

