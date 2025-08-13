Fotoliul de primar general s-a eliberat după plecarea lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Legea spune că noi alegeri trebuie organizate în 90 de zile. Dar, nu se supără nimeni dacă nu este respectat acest termen. Nici măcar legiuitorul, care nu a prevăzut consecințe în cazul nerespectării literei legii. Guvernul spune că Bolojan așteaptă după coaliție. Dar, coaliția este în stand-by.

Alegeri parțiale abia la primăvară?

Mugur Mihai Toader, prefectul municipiului București, a emis pe 26 mai ordinul de încetare a mandatului de primar general al Capitalei al lui Nicușor Dan. Ordinul a fost emis chiar în ziua în care fostul edil și-a dat demisia și nu a fost atacat în instanță. Potrivit Codului Administrativ, data organizării alegerilor trebuie stabilită de Guvern.

Mai mult, în Codul Administrativ este menționat și faptul că alegerile se organizează în termen de maximum 90 de zile de la emiterea ordinului de către prefect sau de la pronunțarea hotărârii instanței, dacă ordinul este contestat. Cum ordinul emis în cazul lui Nicușor Dan nu a fost contestat, termenul până la care trebuie organizate alegeri pentru Primăria municipiului București este sfârșitul lunii august.

Guvernul condus de Ilie Bolojan nu pare, însă, că vrea organizarea acestui scrutin în termen legal. Potrivit unor surse guvernamentale, Executivul nu exclude să organizeze alegerile parțiale chiar în primăvara anului viitor, cu mult peste termenul prevăzut în Codul Administrativ.

De menționat faptul că în Codul Administrativ nu este prevăzută, însă, și o sancțiune pentru neorganizarea alegerilor în termen de 90 de zile.

De altfel, surse din cadrul unui partid aflat la guvernare au declarat pentru Gândul că o altă perioadă luată în calcul pentru organizarea alegerilor este luna noiembrie a acestui an. Până acum, premierul nu a dat niciun semn oficial că intenționează să convoace alegeri.

Totuși, într-un răspuns pentru Gândul, Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, susține că „decizia ar urma să fie luată în viitoarea sedință a coaliției”. Cum însă masa coaliției nu este completă, decizia rămâne…în aer.

Precendentul Cristian Popescu Piedone

Există chiar și un precedent în care alegerile parțiale nu au fost organizate de Guvern în termenul de 90 de zile prevăzut de Codul Administrativ. Este vorba despre Sectorul 5. În mai 2022, primarul Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la patru ani de închisoare în dosarul Colectiv.

Acesta a fost eliberat în iunie 2023, în urma unei căi extraordinare de atac, și a fost repus în funcție. În timpul în care Cristian Popescu Piedone s-a aflat în închisoare, peste un an, interimatul la Primăria Sectorului 5 a fost asigurat de Constantin Melnic.

Un sondaj va decide candidatul PSD

Între timp, partidele încep să își facă socotelile în ceea ce privește candidații. PSD va realiza un sondaj în care va măsura mai multe nume din partid, pentru a vedea cine are cele mai multe șanse.

Surse din cadrul partidului susțin că liderii PSD au stabilit că o discuție mai amplă despre candidatul la Primăria Capitalei va avea loc după adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Aceleași surse au mai precizat că în ședința Biroului Politic Național de luni nu au fost lansate posibile nume care să fie incluse în acest sondaj.

Redevine Gabriela Firea „candidatul deocamdată”?

Gabriela Firea, europarlamentar PSD și fost primar al Capitalei, nu exclude candidatura pentru un nou mandat.

„Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând. Discutăm în următoarea ședință, așa am stabilit acum”, a declarat aceasta pe 11 august, după o ședință a Biroului Politic Național al PSD.

În 2024, Gabriela Firea a candidat din partea PSD la Primăria Capitalei. Înainte de anunțul oficial, aceasta a reclamat că liderii partidului o prezintă drept „candidatul deocamdată”.

Ne aducem aminte periplul social-democraților și al liberalilor, de anul trecut, în căutarea candidatului ideal.

Cele două partide au stabilit inițial să aibă un candidat comun, medicul Cătălin Cîrstoiu, care a avut o viață scurtă ca „unic candidat”. După ce în spațiul public acesta a fost acuzat de incompatibilitate, liderii celor două partide s-au reunit într-o ședință maraton, de aproximativ 15 ore, și au ucis ideea candidatului comun.

Astfel, PSD s-a întors la Gabriela Firea și a trimis-o în cursă. Și PNL s-a întors la ideea inițială – Sebastian Burduja. Ambii au fost învinși de Nicușor Dan.

PNL se întoarce la Sebastian Burduja?

De cealaltă parte, nici la PNL nu este exclus să fie realizat un sondaj. Momentan nu a fost luată o decizie, spun surse din partid. Sunt, însă, câteva nume luate în calcul, spun aceleași surse pentru Gândul: Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei și candidat la Primăria municipiului București în 2024.

Pe 8 august, Ciprian Ciucu declara că nu a luat încă o decizie în ceea ce privește o posibilă candidatură a sa. „În această perioadă știu că sunt foarte mulți din București care se așteaptă să candidez”, a mai spus, însă, acesta.

O zi mai târziu, pe 9 august, Stelian Bujduveanu preciza că o candidatură nu este o prioritate pentru el. „Candidatura este ultimul lucru la care ne gândim acum, noi, cei din administrația locală”, adăuga actualul primar interimar al Capitalei.

Până acum, Sebastian Burduja nu s-a exprimat public despre o posibilă candidatură, însă a declarat, pe 12 august, că susține varianta unui candidat comun din partea coaliției de guvernare.

„Este evident că, în absența unei candidaturi comune, cu o bază politică de susținere de 25-35%, blocul izolaționist pleacă cu prima șansă”, și-a motivat acesta declarația.

Nicușor și-a ales favoritul: USR-istul Drulă

La USR, singurul care și-a exprimat dorința de a candida până acum este Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor. Surse din cadrul partidului spun că momentan nu există și alți membri care să își fi exprimat disponibilitatea de a candida.

„Îmi doresc să candidez. I-am spus și președintelui despre această intenție. Mai avem niște etape de parcurs și noi în USR, procedurile noastre interne, dar mai mult de atât, am dori să avem o candidatură mai largă în București, cu o susținere unui candidat comun din partea PNL și USR”, declara Cătălin Drulă pe 30 iulie, la Digi24.

În aceeași zi, acesta s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre „continuarea proiectelor pentru București”.

La finalul discuției, șeful statului a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă fostul ministru al Transporturilor îndeplinește profilul unui primar al Capitalei.

„Sigur, da”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Totuși, atât surse din PNL, cât și din USR, susțin că nu este exclus ca cele două partide să aibă un candidat comun.

AUR se mai gândește. Anca Alexandrescu nu face declarații

Dacă la celelalte partide sunt vehiculate deja câteva nume sau modul în care candidatul va fi desemnat, AUR încă așteaptă să vadă când vor fi organizate alegerile, dar și cine va candida, au precizat surse politice pentru Gândul.

Din sfera suveraniștilor și-a anunțat, însă, intenția de a candida Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus. Anunțul său a venit după ce Cătălin Drulă a mers la Palatul Cotroceni pentru a se întâlni cu Nicușor Dan.

„După ce am văzut azi la Palatul Cotroceni, cred că lucrurile au mers prea departe! Când Nicușor s-a dus la Bolojan și au făcut blat pentru președinte și premier, au sfidat o țară întreagă! Acum, Nicușor Dan continuă cu Drulă pe care îl vrea primar la București”, scria Anca Alexandrescu pe 30 iulie pe Facebook.

Aceasta s-a autointitulat suveranistă chiar într-o mesaj postat pe Facebook la o zi după turul II al alegerilor prezidențiale din 2025.

Contactată de Gândul pentru a afla dacă decizia a devenit una definitivă sau dacă s-a răzgândit, Anca Alexandrescu nu a dorit să făcă niciun comentariu.

„Nu dau declarații. Ce am de spus, spun în direct la emisiune”, a precizat aceasta.

