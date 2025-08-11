Prima pagină » Știri » Primarul general interimar anunță că au fost reduse indemnizațiile directorilor din companiile municipale

Cristina Corpaci
11 aug. 2025, 13:12, Știri
Primarul general interimar anunță că au fost reduse indemnizațiile directorilor din companiile municipale

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au fost reduse indemnizaţiile acordate directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale. Această măsură va genera o economie de peste 4 milioane de lei anual, respectiv aproape 350.000 de lei lunar, mai spune Bujduveanu.

Economiile vor fi direcţionate către proiecte concrete pentru bucureşteni, precum investiţii în infrastructură, transport public şi servicii de utilitate publică.

„Aşa cum am promis, companiile în care Municipiul Bucureşti este acţionar majoritar au aplicat, acolo unde era cazul, Hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie. Printre companiile care au redus indemnizaţiile conducerii se numără: Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare SA”, a scris edilul luni, pe pagina sa de Facebook.

Stelian Bujduveanu a mai precizat că va continua analiza cheltuielilor din bugetul Capitalei și va elimina orice costuri nejustificate, subliniind că „fiecare leu economisit se întoarce în proiecte utile pentru bucureşteni”.

