Strada Amilcar Săndulescu s-a deschis în Sectorul 6. Primăria anunță că noua arteră va ajuta traficul de pe Podul Ciurel

Primăria Sectorului 6 anunță că a deschis o stradă care ar ajuta traficul de pe Podul Ciurel – construcție cunoscută ca „Cel mai scump viraj la stânga”. Strada Amilcar Săndulescu are puțin peste 200 de metri liniari. Cum se va circula pe ea.

„E mică, dar a salvat situația! Strada Amilcar Săndulescu are puțin peste 200 de metri liniari și, timp de 40 de ani, a fost într-o stare avansată de degradare – plină de gropi, fără trotuare, cu mașini parcate de-o parte și de alta. Foarte greu de tranzitat. Reabilitarea ei era unul dintre cele mai cerute proiecte, în Sectorul 6. Și s-a realizat! Amilcar Săndulescu are acum carosabil bun, marcaje, trotuare accesibile cu stâlpișori împotriva parcării neregulamentare, canalizare, iluminat, camere video și copaci plantați. S-a deschis circulației sâmbătă, 13 septembrie, iar odată cu asta au apărut schimbări și sensuri noi, care facilitează traficul spre și dinspre Militari, pe podul Ciurel. Astfel, pasajul capătă o utilitate”, transmite Primăria Sectorului 6.

Potrivit sursei citate, principalele schimbări după ce s-a deschis Strada Amilcar Săndulescu sunt:

– Șoferii pot intra de pe pod direct pe Amilcar. Pentru asta, se vor încadra pe ultimele două benzi. Primele două vor coborî pe breteaua podului înspre Șoseaua Virtuții. Pentru ca încadrarea să se facă în siguranță și civilizat, au fost montate parapete de beton;

– Se poate ajunge pe Amilcar și venind dinspre Crângași, pe Virtuții, folosind breteaua de urcare;

– Nu se va mai putea intra pe Str. Dâmbovița din Șos. Virtuții. Motivul este că fluxul de circulație de pe Amilcar ar fi creat blocaje în intersecția cu strada Virtuții. Cei care vin dinspre Crângași, pot ajunge pe Str. Dâmbovița fie folosind breteaua de urcare pe Pod Ciurel, apoi pe Amilcar, fie intrând pe strada Orșova și apoi prin strada Dealul Țugulea;

– Nu se va mai putea face stânga pe Strada Dâmbovița, venind de pe Amilcar. Motivul este că fluxul important de trafic va fi Ciurel-Amilcar-Dâmbovița-Dezrobirii-Uverturii și Uverturii-Dâmbovița-Amilcar-Ciurel. Din acest motiv, prioritatea în intersecția Amilcar-Dâmbovița va fi pe acest flux și e interzisă virarea la dreapta de pe Amilcar;

– Strada Dezrobirii va avea sens unic dinspre strada Dâmbovița spre bulevardul Uverturii. Motivul este că aceasta e singura stradă semaforizată la intersecția cu Bd. Uverturii și va prelua cel mai bine traficul către Cartierul Militari.

Proiectul de la Ciurel, denumit și „podul spre nicăieri”, a costat municipalitatea 240 de milioane de lei, iar contractul pentru realizarea acestui proiect a fost semnat în 2010 cu asocierea Max Boegl-Astaldi-Euroconstruct.