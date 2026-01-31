Prima pagină » Știri externe » Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China

Cristian Lisandru
31 ian. 2026, 14:28, Știri externe
Liniștea dinaintea furtunii. Zilele regimului iranian sunt numărate? SUA trebuie să ia în calcul toate scenariile. ISW: Prăbușire, fragmentare sau continuarea colaborării dintre Iran, Rusia și China
Galerie Foto 6

Este liniștea dinaintea furtunii în Orientul Mijlociu, iar ochii sunt ațintiți asupra Teheranului și asupra „armadei” pe care Donald Trump a trimis-o în zonă. Protestele din Iran, începute în decembrie 2025 și continuate în ianuarie 2026, au fost cele mai recente dintr-o serie de revolte populare care dezvăluie o realitate fundamentală în interiorul țării. Republica Islamică, în forma sa actuală, este nesustenabilă.

Încă din anul 2017, demonstrații la scară largă au cuprins Iranul, în patru ocazii, mase de cetățeni din diverse regiuni și medii ieșind în stradă pentru a-și exprima frustrarea față de sistemul aflat la putere.

Protestele au fost motivate de o serie de nemulțumiri, dar invariabil cer schimbări politice majore sau o revoluție directă.

  • În acest context, se arată într-o analiză publicată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) – grup de cercetare non-profit american fondat în 2007 de istoricul militar Kimberly Kagan – protestele care au dominat titlurile recente ar trebui văzute ca mai mult decât tulburări sociale sau răspuns la economia iraniană în declin.
  • Mai degrabă, ele reflectă modul în care segmente mari ale populației iraniene nu mai pot tolera un regim brutal care gestionează greșit resursele statului, își impune ideologia rigidă asupra poporului și instigă la conflicte cu vecinii săi.

Proteste în Iran | Foto – Mediafax

Furia publică larg răspândită față de regim este evidentă

Protestele sugerează că Iranul a intrat, de fapt, într-o perioadă proto-revoluționară.

Regimul s-a confruntat cu tulburări civile la scară largă și s-a cerut răsturnarea sa în cadrul protestelor de la Dey din 2017-2018, al protestelor Bloody Aban din 2019, al protestelor „Femeie, Viață, Libertate” din 2022-2023 și al celui mai recent val, care a început în decembrie 2025 și s-a prelungit până în 2026.

Participarea la proteste pare să crească în mărime și violență cu fiecare val de demonstrații, mai notează ISW.

  • Autoritățile iraniene au răspuns cu dispreț acestor proteste și le-au tratat mai mult ca pe o problemă militară decât socială, încadrându-i pe cetățenii afectați drept dușmani ai statului.
  • Liderul suprem Ali Khamenei, printre alți înalți oficiali, i-au portretizat pe protestatari drept agenți străini și teroriști, mai degrabă decât ca pe electoratul său.
  • Deși nu este clar dacă protestele vor răsturna regimul în curând, furia publică larg răspândită față de regim este evidentă și pare să crească.

Liderul suprem Khamenei | Foto – Mediafax

Liderul suprem Khamenei și cercul său apropiat au refuzat concesiile

Nemulțumirea publică față de regim va continua să se manifeste și să se intensifice deoarece autoritățile iraniene nu vor rezolva problemele de fond. Acestea ar trebui să își restructureze fundamental economia politică pentru a crea o ușurare serioasă pentru iranienii de rând.

  • Aceasta ar implica reducerea controlului pe care Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și alte monopoluri afiliate statului îl au asupra economiei.
  • Regimul ar trebui să abordeze entitățile parastatale care propagă corupția și nepotismul.
  • Regimul ar trebui să încheie acorduri cu Statele Unite, acceptând limite privind programul său nuclear și, eventual, dezvoltarea de rachete, în schimbul ridicării sancțiunilor.
  • De asemenea, regimul ar trebui să își relaxeze aplicarea agresivă a standardelor comportamentale, cum ar fi legea hijabului obligatoriu, care a fost unul dintre principalii factori care au determinat protestele „Femeie, Viață, Libertate”.

Donald Trump, ultimatum pentru Iran

Însă liderul suprem Khamenei și cercul său apropiat au refuzat să facă astfel de concesii la fiecare pas și, în schimb, și-au reiterat poziția intransigentă față de proteste, se amintește în analiza publicată de ISW.

Mai multă ideologie și represiune

În loc de reforme, Khamenei și acoliții săi au încercat să rezolve nemulțumirea populară prin mai multă ideologie și represiune. Khamenei a supervizat o campanie de propagandă și îndoctrinare din 2019 pentru a „reideologiza” poporul iranian, pornind de la teoria conform căreia reînnoirea angajamentului lor față de principiile revoluționare ale regimului i-ar conduce la acceptarea unei guvernări sub standarde.

  • Khamenei susține că Statele Unite duc un război economic și psihologic împotriva Iranului și, prin urmare, sunt responsabile pentru condițiile interne precare.
  • Ayatollahul mai susține, de asemenea, că populația trebuie să se unească în spatele regimului pentru a triumfa împotriva acestei agresiuni americane.
  • Atunci când propaganda este insuficientă pentru a ține oamenii departe de străzi, Khamenei a desfășurat unități de securitate militarizate pentru a folosi violență extremă împotriva protestatarilor.

Mesajele neutre și represiunea violentă din partea autorităților iraniene nu fac decât să întărească și mai mult iranienii dezamăgiți faptul că regimul, în forma sa actuală, nu are soluții serioase.

Teheranul ar putea urma o politică externă contrară intereselor SUA

Presiunea publică crescândă și activitatea de protest vor forța în cele din urmă regimul să se schimbe într-un fel – deși nu neapărat în bine.

  • Regimul și-ar putea intensifica represiunea și mai mult, degenerând într-un stat polițienesc și de supraveghere similar Coreei de Nord și oprimându-și poporul atât de agresiv încât acesta să nu mai poată contesta establishmentul aflat la putere.
  • Alternativ, regimul și-ar putea modera comportamentul și ar putea urmări reforme economice și sociale majore care să răspundă reclamațiilor cetățenilor.
  • Chiar și atunci, Teheranul ar putea urma o politică externă contrară intereselor SUA, cum ar fi continuarea colaborării cu China și Rusia pentru a submina influența globală a SUA.
  • De asemenea, regimul s-ar putea prăbuși sau fragmenta, aruncând țara în instabilitate.

Acestea sunt doar câteva dintre posibilele traiectorii înainte de Iran. O schimbare majoră de un anumit fel va veni, fie că va urma morții lui Khamenei, în vârstă de 86 de ani, unei revolte populare sau cu totul altceva. Deși un Iran liber și democratic este ideal, Statele Unite trebuie să se pregătească pentru toate scenariile posibile, se mai arată în analiza publicată de ISW.

