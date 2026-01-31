Prima pagină » Știri externe » Cine este noul șef al Băncii Centrale Americane. Va ține „în mână” banii lumii

31 ian. 2026, 14:15, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a nominalizat pe Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Rezervei Federale (Fed) și, dacă acesta va fi confirmat de Senat, îl va înlocui în funcție pe Jerome Powell, al cărui mandat expiră anul acesta în luna mai. Warsh este un nume de referință în arhitectura financiară americană, iar nominalizarea sa de către Trump pentru a prelua conducerea Fed semnalează o dorință de „schimbare de regim” în politica monetară americană.

Kevin Warsh, cel mai tânăr guvernator de bancă din SUA

Kevin Warsh a fost cel mai tânăr guvernator din istoria băncii centrale americane, în perioada 2006-2011, moment în care a contribuit la gestionarea crizei financiare globale. Warsh a jucat un rol esențial în coordonarea salvării AIG și la preluarea Bear Stearns de către JPMorgan Chase. Deși nu a susținut intervenția în unele cazuri, s-a opus salvării Lehman Brothers deoarece credea că un nou pachet de ajutor financiar ar fi întărit ideea că firmele mari vor fi mereu protejate de banii statului.

Pe lângă aceasta, Warsh este director la Morgan Stanley și a fost consilier economic de top în administrația George W. Bush. Înainte de a lucra în administrația președintelui Bush, Warsh a lucrat în departamentul de fuziuni și achiziții la Morgan Stanley timp de șapte ani.

Warsh, un „șoim” al politicii monetare americane

De-a lungul carierei sale a fost considerat un „șoim” al politicii monetare, fiind un adept al ratelor ridicate pentru controlul inflației, deși recent a adoptat poziții mai flexibile care rezonează cu dorința lui Trump de a avea costuri mai mici pentru împrumuturi. Mai mult, contrar multor economiști, Warsh a susținut public că tarifele vamale promovate de președintele american nu vor duce la o inflație persistentă. Viitorul șef al Rezervei Federale, Kevin Warsh, a cerut de mai multe ori o „schimbare de regim” la Fed și a criticat actuala conducere a lui Jerome Powell.

După numire, Warsh trebuie confirmat de Senat

Înainte de a i se permite să preia funcția de conducere la Rezerva Federală a SUA, Kevin Warsh trebuie să fie verificat și confirmat de Senatul american, ceea ce înseamnă că s-ar putea confrunta cu întârzieri lungi. Comitetul care va analiza nominalizarea lui Warsh este Comitetul Bancar, prezidat de senatorul republican Tim Scott. Cu toate acestea, senatoarea Elizabeth Warren, membră importantă a comisiei, a spus că „niciun republican care pretinde că îi pasă de independența Fed nu ar trebui să fie de acord să continue cu această nominalizare” până când ancheta privind actualul președinte al Fed, Jerome Powell, nu este abandonată.

Ce este Rezerva Federală a Statelor Unite

În calitate de președinte al Fed, Kevin Warsh, în vârstă de 55 de ani, va avea influență asupra deciziilor de politică monetară ale băncii centrale, dar departe de a avea control total. Ratele dobânzilor sunt stabilite de un comitet format din 12 persoane, care include toți cei șapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed, precum și un grup rotativ de patru președinți din partea băncilor de rezervă regionale. Președintele Băncii Rezervei Federale din New York are drept de vot permanent.

Mandatul oficial al Fed din partea Congresului este de a menține prețurile și ocuparea forței de muncă stabile, iar principala modalitate prin care se urmărește acest obiectiv este stabilirea ratei dobânzilor pentru împrumuturi. Această decizie se extinde și influențează mai apoi costurile de împrumut din întreaga economie. Cu alte cuvinte, plățile lunare pe care americanii le datorează pentru ipoteci, credite auto și datorii la carduri de credit sunt toate determinate de Fed.

Din cauza rolului important al dolarului american și al obligațiunilor de trezorerie pe piețele financiare, ceea ce face aceasta are adesea consecințe și asupra costurilor de împrumut din alte țări.

