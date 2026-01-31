„Țara monștrilor de zăpadă”. Locul de pe Pământ care deține recordul mondial la nămeți

„Țara monștrilor de zăpadă” nu este nici Rusia, SUA, Canada sau Finlanda. Japonia este cea mai înzăpezită țară de pe glob, iar în unele orașe zăpada ajunge frecvent la înălțimea caselor, influențând profund viața cotidiană, potrivit Origo și datelor AccuWeather. Recordul absolut din istoria consemnată a fost stabilit cu 100 de ani în urmă, nămeți de 12 metri.

Conform statisticilor, primele trei orașe din lume cu peste 100.000 de locuitori și cele mai mari cantități anuale de zăpadă se află toate în Japonia. Pe primul loc se situează Aomori, unde cad în medie aproape 7,9 metri de zăpadă pe an. Urmează Sapporo, cu aproximativ 4,85 metri, și Toyama, cu circa 3,6 metri anual. Valorile depășesc nivelurile înregistrate în orașe renumite pentru ierni grele din Canada sau Statele Unite, preia Stiripesurse.ro

Șase luni de iarnă pe an

În nordul și vestul Japoniei, din noiembrie până în aprilie, zăpada groasă acoperă străzile, trotuarele și clădirile. Curățarea continuă a zăpezii duce la formarea unor ziduri uriașe de nea de-a lungul drumurilor. Acestea devin din ce în ce mai înalte. În multe locuri, sunt mai înalte decât casele din jur.

Nu este neobișnuit ca la etajele superioare ale clădirilor să se creeze intrări separate. Parterul este blocat de zăpadă timp de luni de zile. Transportul, naveta și treburile cotidiene necesită o adaptare constantă.

Peste 51% din suprafața Japoniei este clasificată oficial ca zonă cu ninsori abundente. În aceste zone, legi speciale și subvenții guvernamentale ajută populația să facă față condițiilor extreme. Îndepărtarea zăpezii, întreținerea drumurilor și protecția clădirilor sunt sarcini constante.

Multe orașe au construit pasarele acoperite și tuneluri de zăpadă. Altele pulverizează drumurile cu apă caldă din pânza freatică pentru a preveni acumularea zăpezii. Zăpada trebuie îndepărtată regulat de pe acoperișuri pentru a preveni deteriorarea clădirilor.