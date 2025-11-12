Prima pagină » Actualitate » SUA își pun lumea în cap din cauza incursiunilor în Caraibe. După Marea Britanie, și Franța acuză America de încălcarea dreptului internațional

12 nov. 2025, 11:58, Actualitate
Portavionul Gerald Ford, trimis de americani în largul coastelor Venezuelei / Sursa FOTO: Profimedia

Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe, a declarat că operațiunile militare desfășurate de Statele Unite în Caraibe încalcă dreptul internațional. Mai mult, el acuză Washingtonul că, prin acțiunile întreprinse, generează instabilitate într-o regiune unde Franța are teritorii.

Este a doua putere din Europa care se ridică împotriva Americii, după Marea Britanie.

Franța reamintește că are teritorii în Caraibe

„Am observat cu îngrijorare operațiunile militare din regiunea Caraibelor, deoarece acestea încalcă dreptul internațional, dar și pentru că Franța este prezentă în această regiune prin intermediul teritoriilor sale de peste mări, unde locuiesc peste un milion de compatrioți ai noștri. Astfel, ei ar putea fi afectați de instabilitatea cauzată de orice escaladare, lucru pe care, evident, dorim să-l evităm”, a transmis șeful diplomației de la Paris.

El a vorbit în marja summitului G7, găzduit de Canada.

De la începutul lunii septembrie, SUA au efectuat cel puțin 19 atacuri împotriva unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe și în largul coastelor Pacificului din America Latină. Cel puțin 76 de oameni au murit.

Vasele lovite proveneau toate din Venezuela. Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a transmis că toată această concentrare de forțe americane în regiune are unicul scop de a-l înlătura pe el de la putere.

Marea Britanie și Columbia suspendă schimbul de informații cu SUA

Decizie neașteptată luată marți, la Londra: autoritățile britanice au suspendat transferul de informații către Statele Unite despre navele suspectate de „narcoterorism” din Caraibe!

Potrivit CNN, care citează surse importante, Regatul Unit nu dorește să fie implicat în acțiunile militare americane din largul coastei Venezuelei și consideră „ilegale” atacurile asupra navelor de acolo.

Marea Britanie care controlează cinci teritorii de peste mări în Caraibe.

Până acum, britanicii i-au ajutat pe americani să detecteze navele suspectate de transportul de droguri prin intermediul unei unități de informații din zonă, au declarat surse pentru CNN. Folosind aceste informații, Garda de Coastă a SUA a reușit să intercepteze nave suspecte, să le inspecteze, să confiște droguri și să rețină echipajul.

Nu doar britanicii au decis să nu mai colaboreze cu americanii, ci și columbienii. Președintele țării, Gustavo Petro, a ordonat ca forțele de securitate ale Columbiei să înceteze schimbul de informații și cooperarea cu serviciile de informații americane, pe fondul atacurilor repetate efectuate de Statele Unite împotriva ambarcațiunilor din Caraibe.

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, președintele de la Bogota a anunțat suspendarea contactului și altor colaborări cu agențiile de securitate ale Statelor Unite la toate nivelurile serviciilor de informații columbiene, adăugând: „Lupta împotriva drogurilor trebuie să se subordoneze drepturilor omului ale poporului caraibian”.

Șeful de stat a mai menționat că măsura va rămâne în vigoare până Statele Unite opresc operațiunile din Caraibe.

Și Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a declarat că acțiunile SUA în Caraibe încalcă dreptul internațional și echivalează cu execuții extrajudiciare.

Portavionul Gerald Ford, trimis în largul coastelor Venezuelei

Între timp, Administrația Trump își justifică atacurile invocând „amenințarea iminentă” pe care traficanții de droguri o reprezintă pentru cetățenii americani.

Astfel, Pentagonul a anunțat sosirea unuia dintre portavioanele sale în zona de comandament pentru America de Sud, marcând o întărire considerabilă a prezenței militare a SUA pentru operațiunile din regiune.

„Grupul Gerald R. Ford, condus de cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford (CVN 78), a intrat pe 11 noiembrie în zona Southcom”, care este comandamentul american pentru America Latină, s-a precizat într-un comunicat.

Desfășurarea grupului aeronaval are ca scop „să susțină ordinul președintelui de a dezmembra organizațiile criminale transnaționale și de a combate narcoterorismul în apărarea patriei”, adaugă Southcom.

Donald Trump a ordonat luna trecută desfășurarea acestui grup naval, care se adaugă celor opt nave de război, unui submarin nuclear și avioanelor F-35 aflate deja în Caraibe.

USS Gerald R. Ford transportă patru escadrile de avioane de luptă F/A-18E Super Hornet și este însoțit de trei distrugătoare lansatoare de rachete, conform sursei menționate.

