Președintele american Donald Trump și-a accelerat, constant, campania de atacuri asupra presupuselor nave de trafic care transportă droguri în Caraibe și Oceanul Pacific. În același timp, forțele militare americane în regiune au fost consolidate.

Pe lângă misiunea antidrog, președintele Trump și aliații săi au indicat că intenționează să-l alunge pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro de la putere, deși administrația ar fi transmis Congresului – săptămâna aceasta – că nu are justificări legale pentru eventuale atacuri în Venezuela, în acest moment.

Matt Kroenig – vicepreședinte și director senior al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate din cadrul Consiliului Atlantic – și Jason Marczak, vicepreședinte și director senior al Centrului Adrienne Arsht pentru America Latină din cadrul Atlantic Council, au oferit explicații legate de această „temă” fierbinte care prezintă, însă, și numeroase „pete de umbră”.

„ Se pare că este mai mult decât atât ”

„Dacă există o strategie, nu-mi este clară”, spune Matt Kroenig.

„Poate că există, dar pur și simplu nu a fost articulată. O strategie bună începe cu obiective clare. Deci, ce încearcă să realizeze? Se pare că există cel puțin două posibilități – și, bineînțeles, ar putea fi ambele.

Una este că este vorba despre înl ăturarea lui Maduro de la putere , iar asta ar putea avea sens. Maduro a fost evident un dictator antiamerican, ceea ce nu este bun nici pentru Venezuela, nici pentru Statele Unite.

A doua opțiune este că este vorba despre securitatea frontierelor și oprirea traficului de droguri .

Așadar, care sunt principalii pași pentru atingerea acestor obiective? Consolidarea forțelor armate a fost cel mai important element recent.

Este vorba doar despre atacurile asupra navelor care transportă droguri? Se pare că este mai mult dec ât atât.

Dacă este vorba despre înlăturarea lui Maduro, atunci există speranța că se va auto-deporta? Senatorii Rick Scott și Lindsey Graham au fost la emisiunile de duminică, de săptămâna trecută, cu argumente similare despre cum Maduro ar trebui să meargă pur și simplu în Rusia sau China.

Sau se pregătesc, eventual, pentru atacuri pe continent, poate chiar împotriva lui Maduro? Statele Unite au avut o politică de lungă durată împotriva asasinării liderilor străini, dar Trump nu pare să se deranjeze să încalce normele”, consideră Matt Kroenig.

„ Mă aștept să existe atacuri limitate”

„Președintele a declarat că obiectivul său principal este oprirea fluxului de droguri ilicite în Statele Unite”, explică și Jason Marczak.

„Iar în Caraibe, Trinidad și Tobago, în special, a susținut destul de mult atacurile asupra presupuselor nave care transportă droguri.

Cred că este, de asemenea, un semnal pentru alte țări din regiune și din întreaga lume cu privire la cât de serioasă este această administrație în ceea ce privește securitatea și oprirea fluxului de droguri.

Au existat și alte țări din emisferă unde administrația a pus presiune pentru a face mai mult pentru a opri fluxul de droguri în Statele Unite, cum ar fi Columbia, prin sancționarea președintelui Gustavo Petro și retragerea certificării Columbiei ca fiind cooperantă cu Statele Unite în ceea ce privește strategia de control al drogurilor.

În acela și timp, secretarul de stat Marco Rubio a fost foarte clar în aceast ă privință înc ă din perioada în care a fost senator.

Secretarul î și dorește să-l vadă pe dictatorul Nicol ás Maduro din Venezuela înl ăturat de la putere.

Av ând în vedere originile cubaneze [ale lui Rubio], este un aspect foarte personal pentru el – ascensiunea dictatorilor și ce înseamn ă asta pentru popor, precum și erodarea libertăților civile pe care am văzut-o în Venezuela îl afecteaz ă pe Rubio.

După cum a menționat președintele la 60 Minutes , el î și dorește să-l vadă pe Maduro plec ând. Î și consideră zilele numărate.

Întrebarea este ce vor face Statele Unite pentru a promova, de fapt, înlăturarea lui Maduro? Mă aștept să existe atacuri limitate la un moment dat pe teritoriul Venezuelei, legate de traficul ilicit de droguri.

În același timp, Maduro este văzut în întreaga regiune ca un cancer. Erodarea economiei venezuelene, erodarea drepturilor civile, erodarea libertăților politice – acestea au dus la cea mai mare criză de migrație în masă pe care a cunoscut-o această emisferă.

Iar implicațiile acesteia nu se referă doar la migranții care vin la granița de sud a SUA. Există migranți care vin în părți ale regiunii care nu au văzut niciodată un număr atât de mare de migranți – Chile, de exemplu.

În cele din urmă, există o serie de indicii că emisfera vestică va ocupa un loc mai important în (n.red. – viitoarea) Strategie Națională de Apărare (NDS) a administrației Trump decât în ​​strategiile de apărare anterioare. Iar securitatea și stabilitatea în emisfera noastră necesită ca Nicolás Maduro să nu fie la Palatul Miraflores din Venezuela. El creează instabilitate în întreaga regiune”, spune Jason Marczak.

„ P ace prin putere”

Matt Kroenig a mai amintit că Trump a folosit întotdeauna expresia „pace prin putere”.

„Este pace prin descurajare. Este sceptic față de campaniile militare lungi și anevoioase precum cele din Irak, Afganistan, Siria și Ucraina, dar este dispus să folosească forța scurtă, acută și decisivă. Am văzut atacurile împotriva generalului iranian Qasem Soleimani în primul mandat. Am văzut atacurile împotriva programului nuclear al Iranului în această vară.

Așadar, pentru Trump, atacurile împotriva infrastructurii de trafic de droguri din Venezuela, așa cum a făcut Jason aluzie, sau poate chiar împotriva lui Maduro sau a țintelor regimului în sine, nu sunt incompatibile cu această idee de pace prin putere.

Ceea ce nu m-aș aștepta să văd, însă, este un fel de situație similară cu cea din Panama sau Grenada, cu o operațiune de schimbare a regimului la scară largă, cu soldați la fața locului. Îmi este greu să văd administrația Trump-Vance urmând un astfel de tip de acțiune militară”, a completat Kroenig.

La rândul său, Jason Marczak, spune că există un potențial mare „să vedem atacuri limitate în Venezuela, dar, din nou, nicio implicare a vreunui tip de forțe americane într-un mod care ar pune trupele americane în pericol”.

„Deși este depășit, Venezuela are un sistem de apărare aeriană. Rușii au scris pe Twitter zilele trecute că sunt dispuși să vină și să-i ajute pe venezueleni, dacă este necesar, deși mă îndoiesc că Rusia are vreo capacitate să facă acest lucru în acest moment. Dar apare o întrebare importantă. Este nevoie ca Maduro să fie înlăturat de la putere pentru ca Trump să poată revendica succesul?”, se întreabă Marczak.

RECOMANDAREA AUTORULUI: