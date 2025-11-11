Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie suspendă schimbul de informații cu SUA. Londra consideră „ilegale” acțiunile lui Trump din Caraibe

Marea Britanie suspendă schimbul de informații cu SUA. Londra consideră „ilegale” acțiunile lui Trump din Caraibe

11 nov. 2025, 23:17, Știri externe
Marea Britanie suspendă schimbul de informații cu SUA. Londra consideră „ilegale” acțiunile lui Trump din Caraibe

Autoritățile britanice au suspendat transferul de informații către Statele Unite despre navele suspectate de „narcoterorism” din Caraibe, a relatat CNN, citând surse. Potrivit acestora, Londra nu dorește să fie implicată în acțiunile personalului militar american din largul coastei Venezuelei și consideră „ilegale” atacurile asupra acestor nave.

Regatul Unit, care controlează cinci teritorii de peste mări din Caraibe, ajută Statele Unite să detecteze navele suspectate de transportul de droguri de ani de zile prin intermediul unei unități de informații cu sediul în regiune, au declarat surse pentru CNN. Folosind aceste informații, Garda de Coastă a SUA a reușit să intercepteze nave suspecte, să le inspecteze, să confiște droguri și să rețină echipajul.

SUA duc un război împotriva narcoteroriștilor în Caraibe

Cu toate acestea, din septembrie, la ordinul președintelui Donald Trump, SUA a atacat nave în largul coastei Venezuelei, despre care susține că sunt „legate de cartelurile de droguri”. Autoritățile britanice au devenit îngrijorate de faptul că informațiile colectate de serviciile britanice  sunt folosite în aceste atacuri, care au ucis peste 70 de persoane. CNN a aflat că transmiterea acestor informații a fost suspendată acum o lună.

Între timp, administrația Donald Trump își justifică atacurile invocând „amenințarea iminentă” pe care traficanții de droguri o reprezintă pentru cetățenii americani. Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a declarat că acțiunile SUA în Caraibe încalcă dreptul internațional și echivalează cu execuții extrajudiciare.

Potrivit unor surse americane, autoritățile britanice sunt de acord cu această evaluare. Și Federația Rusă a condamnat acțiunile SUA din Marea Caraibilor.

Sursa Foto: Departamentul Războiului (Pentagon)

Autorul recomandă:

Citește și

EXTERNE Se decide soarta „Leagănului Civilizației”: Irakienii votează la alegerile parlamentare
22:30
Se decide soarta „Leagănului Civilizației”: Irakienii votează la alegerile parlamentare
EXTERNE Maduro împarte arme civililor. Venezuela se pregătește de un război de gherilă cu SUA
21:29
Maduro împarte arme civililor. Venezuela se pregătește de un război de gherilă cu SUA
EXTERNE Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta rămâne pe agenda zilei, spune Viktor Orban
21:15
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Budapesta rămâne pe agenda zilei, spune Viktor Orban
EXTERNE Dacă în arest era terorizat, în libertate este aplaudat. Sarkozy, la o zi după eliberarea din închisoare, este aplaudat de francezi pe stradă
20:21
Dacă în arest era terorizat, în libertate este aplaudat. Sarkozy, la o zi după eliberarea din închisoare, este aplaudat de francezi pe stradă
NEWS ALERT Frontul ucrainean se prăbușește: armata bate în retragere în Zaporojie, rușii avansează. Zelenski confirmă: „situația este dificilă”
19:23
Frontul ucrainean se prăbușește: armata bate în retragere în Zaporojie, rușii avansează. Zelenski confirmă: „situația este dificilă”
ECONOMIE Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România – nicio decizie
19:13
Bulgaria și Republica Moldova își caută salvarea în SUA la problema Lukoil. România – nicio decizie
Mediafax
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Momentul șocant în care un pod recent inaugurat în China pe o autostradă națională s-a prăbușit
Mediafax
HOROSCOP 12 noiembrie 2025. Taurii trebuie să fie precauți, iar Balanțele ar putea avea cheltuieli neașteptate
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul accidentului produs!
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Cercetătorii din Japonia au dezvoltat o terapie revoluționară împotriva cancerului
ACTUALITATE Complot universal. Creștinilor li s-au furat 300 de ani din calendar. De Revelion, vom trece în anul 1726
23:28
Complot universal. Creștinilor li s-au furat 300 de ani din calendar. De Revelion, vom trece în anul 1726
JUSTIȚIE Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, reacționează în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile”
22:53
Monica Macovei, fostul ministru al Justiției, reacționează în scandalul pensiilor speciale: „Există demisia dacă nu iți mai convin condițiile”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:44
Marius Tucă Show începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 12 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
EVENIMENT Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți
22:34
Un Tsunami Solar poate lovi Pământul. Comunicațiile și rețelele elerctrice pot fi afectate. Aurora boreală pentru toți