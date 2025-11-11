Marea Britanie suspendă schimbul de informații cu SUA. Londra consideră „ilegale” acțiunile lui Trump din Caraibe

Autoritățile britanice au suspendat transferul de informații către Statele Unite despre navele suspectate de „narcoterorism” din Caraibe, a relatat CNN, citând surse. Potrivit acestora, Londra nu dorește să fie implicată în acțiunile personalului militar american din largul coastei Venezuelei și consideră „ilegale” atacurile asupra acestor nave.

Regatul Unit, care controlează cinci teritorii de peste mări din Caraibe, ajută Statele Unite să detecteze navele suspectate de transportul de droguri de ani de zile prin intermediul unei unități de informații cu sediul în regiune, au declarat surse pentru CNN. Folosind aceste informații, Garda de Coastă a SUA a reușit să intercepteze nave suspecte, să le inspecteze, să confiște droguri și să rețină echipajul.

SUA duc un război împotriva narcoteroriștilor în Caraibe

Cu toate acestea, din septembrie, la ordinul președintelui Donald Trump, SUA a atacat nave în largul coastei Venezuelei, despre care susține că sunt „legate de cartelurile de droguri”. Autoritățile britanice au devenit îngrijorate de faptul că informațiile colectate de serviciile britanice sunt folosite în aceste atacuri, care au ucis peste 70 de persoane. CNN a aflat că transmiterea acestor informații a fost suspendată acum o lună.

Între timp, administrația Donald Trump își justifică atacurile invocând „amenințarea iminentă” pe care traficanții de droguri o reprezintă pentru cetățenii americani. Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a declarat că acțiunile SUA în Caraibe încalcă dreptul internațional și echivalează cu execuții extrajudiciare.

Potrivit unor surse americane, autoritățile britanice sunt de acord cu această evaluare. Și Federația Rusă a condamnat acțiunile SUA din Marea Caraibilor.

Sursa Foto: Departamentul Războiului (Pentagon)

