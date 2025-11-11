Regimul Maduro se pregătește de război cu SUA. În Venezuela au început să fie distribuite arme rusești vechi civililor pentru pregătirea unui posibil război de gherilă împotriva SUA.

Autoritățile formează detașamente de autoapărare în caz de bombardament aviatic sau operațiuni terestre. Președintele Donald Trump a sugerat că ar exista posibilitatea trimiterii unor trupe la sol, după ce a zis că după lovirea presupuselor vase de traficanți de droguri, „țărmul este următorul”. Ulterior, președintele american a negat că se pregătește să atace Venezuela.

Maduro își mobilizează țara pentru un război de gherilă

Președintele Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, acuză că administrația Trump caută să-l răstoarne de la conducere și a ordonat civililor și militarilor din țară să se pregătească să opună rezistență atacatorilor americani.

Însă, civilii sunt echipați cu arme rusești vechi. Șase surse au dezvăluit către Reuters despre starea reală a armatei Venezuelei: trupe lipsite de antrenament, salarii mici și echipament deteriorat. Unii comandanți au fost nevoiți să negocieze cu producătorii locali de grâne pentru a-și hrăni trupele. Guvernul nu dispune de provizii suficiente pentru a hrăni armata.

Armamentul este învechit

Totuși, armamentul nu este suficient nici măcar pentru armată — majoritatea constă în mitraliere învechite, tancuri și sisteme portabile antiaeriene, achiziționate de la Rusia încă din anii 2000, informează Reuters.

Dictatorul Nicolas Maduro a cerut Moscovei ajutor: să-i repare avioanele de vânătoare Su, să modernizeze sistemele radar și să-i furnizeze rachete noi. Reuters scrie că regimul lui Maduro se bazează pe două strategii: războiul de gherilă și „anarhia” – serviciile de informație și armata pro-regim vor provoca dezordine pe străzile Caracasului pentru a transforma Venezuela într-un mediu ostil forțelor străine de ocupație.

Ministerul rus de Externe a declarat deja că „este pregătit să ia în considerare cererea Caracasului”.

Sursa Foto: Mediafax Foto/ Site-ul Armatei din Venezuela

Autorul recomandă: