Succes diplomatic. Ionuț Moșteanu, FOTOGRAFIE MEMORABILĂ la Kiev cu Joseph Kellogg, emisarul lui Trump în Ucraina

Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a publicat, duminică, o fotografie în care apare alături de emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, Joseph Keith Kellogg Jr., în timpul vizitei făcute la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei. Ionuț Moșteanu a fost prezent la Kiev, duminică, la manifestările prilejuite de Ziua Independenței Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al MApN, Moşteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă și a participat la evenimentul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”.

„I-am mulțumit pentru eforturile depuse de administrația președintelui Donald Trump în medierea și accelerarea procesului de pace. România rămâne un partener ferm al SUA pentru apărarea valorilor comune și în sprijinirea stabilității regionale și globale”, spune Moșteanu, în dreptul fotografiei publicate pe Facebook.

Ziua Independenței este ziua națională a Ucrainei. Astfel, pe 24 august se sărbătorește adoptarea declarației de Independență față de Uniunea Sovietică, în anul 1991, reamintește Mediafax.

