Moșteanu spune că „România, solidară cu Ucraina”. Șeful MApN a fost prezent la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în calitate de oficial al României, are gândurile îndreptate ” către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin”. Așa că, a mers la Kiev ca să depună „o coroană de flori în memoria tuturor victimelor”.

Ionuț Moșteanu a fost la Kiev, unde a depus și s-a recules la mormântul eroilor căzuți în războiul dintre Ucraina și Rusia.

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin. Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor. Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a scris Moșteanu, duminică, pe facebook.

Ionuț Moșteanu a fost prezent la Kiev, duminică, la manifestările prilejuite de Ziua Independenței Ucrainei. Potrivit unui comunicat al MApN, Moşteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă și a participat la evenimentul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”.

Aici, Moșteanu prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre, în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale.

