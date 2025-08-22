Prima pagină » Știri politice » Ionuț Moșteanu îi asigură pe români că nu va fi niciun RĂZBOI cu Rusia: „Vedem zilele acestea multe fake news-uri despre exercițiile de antrenament”

22 aug. 2025, 23:38, Știri politice
Ionuț Moșteanu îi asigură pe români că nu va fi niciun RĂZBOI cu Rusia: „Vedem zilele acestea multe fake news-uri despre exercițiile de antrenament”

În timp ce țările vest-europene se reînarmează, iar pacea din Ucraina încă este pe departe să fie încheiată în ciuda organizării Summitului din Alaska, ministerul Apărării a dat asigurări că nu va începe „niciun război” după ce mai mulți români au fost alarmați de știri false propagate pe rețelele de socializare. 

Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, a declarat că toate manevrele militare din ultima perioadă sunt „exerciții de rutină” și se desfășoară periodic, în conformitate cu legea.

„Nu începe niciun război. Vedem zilele acestea multe fake news-uri. Acum, despre exercițiile de antrenament, normale, periodice, la care participă rezerviștii români.Statul Major al Apărării organizează, între 12 și 20 octombrie, în București și județul Ilfov, exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25.Aceste exerciții SUNT DE RUTINĂ și se desfășoară periodic, în conformitate cu legea. Repet, sunt de rutină. Astfel de antrenamente s-au mai făcut și în anii trecuți, în București în 2013, în Ilfov în 2021 și în primăvara aceasta în Teleorman, Giurgiu și Olt”.

Ionuț Moșteanu a dezvăluit și motivul desfășurării exercițiilor:

„Scopul lor este simplu: verificăm cum funcționează rezerva de mobilizare și consolidăm coeziunea dintre rezerviști și militarii activi. Vă rog să vă informați doar din surse oficiale – Ministerul Apărării și platforma InfoRadar”.

În iulie, Guvernul, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării au dezmințit informațiile false vehiculate pe rețelele de socializare și atribuite în special premierului Ilie Bolojan privind o presupusă intrare a României în război de la 3 septembrie 2025.

Războiul ruso-ucrainean continuă, Trump bate în retragere

Președintele SUA, Donald Trump, a semnalat, vineri, că ar prefera să nu participe la potențiala întâlnire a omologilor săi din Rusia și Ucraina, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, denunțând impasul negocierilor și continuarea conflictului militar.  Președintele a mai afirmat că va decide peste câteva săptămâni ce poziție va avea față de războiul ruso-ucrainean, avertizând că ar putea impune sancțiuni masive Moscovei sau ar putea să nu se mai implice.

„Cred că peste câteva săptămâni voi ști care va fi atitudinea Rusiei și, sincer, și a Ucrainei, este necesar să fie de acord ambele părți. Voi decide ce voi face, va fi o decizie foarte importantă. Poate că vor fi sau nu sancțiuni masive sau tarife comerciale masive, sau ambele elemente”.

Trump a spus că ar putea lua în considerare să se retragă și să renunțe la eforturile pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să înceteze războiul de agresiune pornit împotriva Ucrainei. El a precizat că „este conflictul ucrainenilor” și a continuat să blameze fosta administrație Biden pentru declanșarea războiului.

„Sau poate că nu vom face nimic, vom spune că este conflictul vostru. Nu ne-am fi confruntat cu acest conflict dacă aș fi fost eu președinte. Acest război nu s-ar fi produs. A fost cauzat de oameni stupizi. Timp de patru ani, nici măcar nu a fost un subiect de discuție”.

Rusia fabrică aproape 80.000 de drone „kamikaze”. România caută soluții pentru a preveni cele mai sumbre scenarii

The Kyiv Independent transmite că Federația Rusă a lansat numai în luna iulie peste 6.100 de drone pentru a bombarda Ucraina. Aceeași  publicație transmite că Kremlinul și-a propus ca obiectiv să fabrice 79.000 de drone kamikaze de tip Shahed în anul 2025, asta în timp ce Putin a spus la Summitul din Alaska că este pregătit să încheie pacea cu Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale.

În aprilie 2025, Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea către România a unei unităţi de tragere MIM-104 Patriot,  a anunțat Ambasada SUA la Bucureşti. Unitatea de tragere va înlocui sistemul pe care România l-a donat Ucrainei în septembrie 2024. Varianta este una modernizată faţă de cea donată, iar costul este de 262 de milioane de dolari.

Pentru a descuraja Rusia de la o nouă invazie, înalții șefii militari din statele europene ar fi încercat să-l convingă pe președintele american Donald Trump să desfășoare avioane de vânătoare americane F-35 (de generația a cincea) în România, ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit The Times. România construiește cea mai mare bază aeriană NATO din Europa.

În noiembrie 2024, România și SUA au semnat protocolul privind achiziția a 32 de avioane F-35. Congresul american a aprobat vânzarea, dar primele avioane supersonice de generația a cincea vor fi livrate României din anul 2031. Mulți oficiali europeni au lansat avertismente îngrijorătoare:  Rusia ar putea ataca state europene membre NATO până în anul 2030.

Sursa Foto: Envato

