Ion Cristoiu: Culmea absurdului – Nicușor Dan declară că nici vorbă de pace la un forum pentru Reconstrucția Ucrainei

În Pastila sa editorială de duminică, 25 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre „culmea absurdului: Nicușor Dan declară că nici vorbă de pace la un forum pentru Reconstrucția Ucrainei”.

„Pe site-ul Administrației Prezidențiale a apărut un text care reprezintă un mesaj al Președinției de o deosebită violență față de continuarea și escaladarea războiului ruso-ucrainean. Ca de obicei, textul este o condamnare a Federației Ruse, care își asumă riscul tot mai mare și acționează iresponsabil, vrând să provoace NATO.

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Așadar, textul se înscrie, sigur, în seria de mesaje și intervenții din ultima vreme ale Președintelui României în legătură cu amplificarea și continuarea războiului, mesaje care susțin toate că Rusia nu vrea pace și, așadar, că acest război continuă și se amplifică. Până aici, toate bune și frumoase. E Nicușor Dan și a făcut un pic din strigat peste tot că Rusia nu vrea pace și, în consecință, că războiul continuă.

Numai că, dacă ne uităm la despre ce text este vorba, constatăm că este vorba despre un mesaj transmis de Președintele României Forumului pentru Reconstrucția Ucrainei.

Păi, cum adică Președintele României transmite un mesaj Forumului pentru Reconstrucția Ucrainei, în care vorbește despre faptul că România se află în cea mai avantajoasă poziție geostrategică pentru a facilita procesul de reconstrucție a Ucrainei? Se și povestește ce poate să facă, ce face România și se spune că, în acest context complicat, adică în contextul continuării războiului, al reconstrucției Ucrainei și al unui raport pe care trebuie să-l abordăm cu foarte mare atenție, România are un rol important.

Păi, eu cred că trebuie să abordezi subiectul păcii ca să vorbești despre reconstrucție. Ca să vorbești chiar și în somn, delirând, trebuie să fie pace. Potrivit lui Nicușor Dan, nici vorbă de pace. Ba, mai mult, Nicușor Dan susține că războiul crește, continuă și se amplifică din cauza Federației Ruse.

În acest context, mă întreb dacă mesajul nu cumva a fost redactat de două personalități, domnul Nicușor Dan având o dublare a personalității.

Trei sferturi din text sunt scrise de cel care susține că nu e și nu va fi pace, iar celălalt, care și-a amintit unde este și cui îi este adresat acel mesaj, vorbește despre reconstrucția Ucrainei.

Sigur că România l-a dat pe Eugen Ionescu, autorul, fondatorul teatrului absurdului, dar, în realitate, nici nu era nevoie să se precizeze că Eugen Ionescu a fost român, pentru că noi suntem, în aceste zile, făuritori ai absurdului total, în condițiile în care Președintele României și-a făcut o temă obsesivă din a vorbi despre continuarea și amplificarea războiului, despre rânduri și despre faptul că Rusia nu vrea pace.

Este absurd ca la București să se desfășoare un forum pentru reconstrucția Ucrainei, la care a participat și Luca Niculescu. Iată, au fost două zile, 22 și 23 octombrie, de paneluri și 160 de vorbitori. Cetățenii, mă întreb ce au putut să vorbească foarte mulți dintre cei din Ucraina? Ce au putut să vorbească vorbitorii despre reconstrucția Ucrainei, când le construiesc ucrainenii?

Un vis îndepărtat, pentru că suntem în plină amplificare a războiului.

Asta este una. Doi, să faci acest forum — este la a treia ediție. Deci a început chiar când a început războiul. Cum să vorbești despre reconstrucția Ucrainei în România? Ba chiar au venit, am înțeles, și ucraineni. Ce să participe România la reconstrucție? Germania, Anglia, America? Dar, adică, s-au adunat aici, nu știu, este al nu știu câtelea forum, formă, reuniune în România, unde niște tipi se adună.

Sigur, nu înțeleg de unde vin banii pentru această organizare, ca să trăncănească două zile asupra unei, cum se spune, fantezii.

Nu putem vorbi de reconstrucția Ucrainei acum, în plin război. Nici vorbă de pace și apoi de reconstrucția Ucrainei.”, spune Ion Cristoiu.