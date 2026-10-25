Cât de nesănătos este să mănânci seara, după ora 22:00, de fapt. Mihaela Bilic dărâmă mitul meselor nocturne

Nutriționistul Mihaela Bilic abordează un subiect care stă pe buzele tuturor, când vine vorba de alimentație: este sau nu bine să mâncăm seara, după ora 22:00?

Mihaela Bilic, despre masa de seară

Mihaela Bilic spune că toată lumea condamnă masa de seară, că ar îngrășa și că ar îngreuna digestia.

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Totuși, nimeni nu are curajul să conteste efectul ei garantat de „confort food”, până la urmă: mâncarea de seară calmează, „șterge” nemulțumirea și frustrarea de peste zi, umple golul din casă și singurătatea din suflet, scrie Bilic, într-o postare pe Facebook.

Cum definim termenul „seară”, de fapt?

Specialistul subliniază că trebuie să vedem exact ce înseamnă termenul „SEARĂ”, pentru a ne da cu părerea despre controversata masa de după 22:00.

„Dacă e vorba de a 3-a masă din zi, adică de ceea ce numim CINĂ, care să conțină o cantitate moderată de alimente, mâncată cu 2-3 ore înainte de a ne culca, într-o stare de echilibru emoțional și fără să înfulecăm, atunci se numește că am mâncat de foame și e normal”, explică Bilic.

„Dacă vorbim de mâncatul după ora 10 seara, când știm sigur că am luat deja cina și doar ne plictisim, sau ne simțim singuri sau suntem triști, atunci înseamnă calmare și e normal și asta. Suntem construiți să mâncăm și de foame și de plăcere, cele două obiective se completează, nu se exclud!”, mai susține aceasta.

Mâncare = plăcere și stare de bine

Nutriționistul este de părere că mâncarea trebuie să ne producă plăcere și o stare de bine, dacă ne interzicem și ne simțim vinovați pentru asta, atunci negăm ecuația după care ne-a construit Natura, negăm instinctul și chiar viața în sine… fără puținul bine primit din mâncare, ne-ar fi foarte greu și foarte rău. Bineînțeles, dacă nu găsim altă sursă de bine, nealimentară, dar asta e o altă discuție.

„Mai există situația în care ne abținem, amânăm și nu mâncăm aproape nimic toată ziua, un fel de post autoimpus. Atunci masa de seară va fi nu numai binevenită, dar și binemeritată. Cu condiția să nu fim atât de hămesiți încât să mâncăm la o masă cât pentru 3!”, spune Bilic.

„Impulsivitatea este și ea un factor important, care face diferența dintre foame și nevoia de calmare. Nu mâncatul rapid și lacom este periculos pentru siluetă, ci starea emoțională în care ne aflăm.

Una e să înfuleci o farfurie de mâncare, conștient fiind că ți-a fost foarte foame, dar o faci asumat și rațional, poți să te oprești, ești în control.

Bilic: „Mâncatul compulsiv e beleaua”

Alta e să te abandonezi mâncării, să uiți de tine și să te îndopi neselectiv cu tot ce găsești prin frigider, în dorința nemărturisită de a uita, de a evita, de a scăpa de o emoție negativă. Mâncatul compulsiv e beleaua, pentru că aici nu mai e vorba de mâncare, ci de un mecanism psihologic de evitare, de o incapacitate de a face față la provocările vieții de zi cu zi.

Cred că ar trebui să ne lăsăm în pace și să nu mai căutăm sfaturi legate de masa de seară, mai ales când opinia generală este acuzatoare! Cine mănâncă de foame nu are nevoie de acorul unui nutriționist. Iar cine mănâncă pentru că îl doare, trebuie să identifice mai întâi rana. Și abia apoi, cu răbdare și bunăvoință, să găsească un alt „pansament” decât mâncarea…”, își încheie Mihaela Bilic postarea de pe rețeaua de socializare.