Supă de fasole verde, rețeta ungurească care nu trebuie ratată. Gospodinele o prepară des datorită gustului bogat

13 aug. 2025, 17:11, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Supa de fasole verde este un preparat de origine ungurească, care conține și cârnați afumați. Este ușor de pregătit și are un gust bogat.

În Ungaria, supa de fasole verde, cu cârnați afumați și dreasă cu smântână, este la mare căutare. Gospodinele o pregătesc des deoarece este foarte delicioasă.

Rețeta ungurească se prepară rapid și necesită câteva ingrediente simple, care se găsesc în orice magazin.

Ingrediente

  • 700 g de păstăi de fasole
  • 500 g de cârnați afumați
  • 100 g de slăninuță afumată sau bacon
  • două cepe (una veche și alta verde)
  • 300 de grame de cartofi (opțional)
  • 500 g de roșii
  • 2-3 fire de usturoi verde sau 4-5 căței de usturoi vechiâ
  • doi morcovi
  • o radăcină de pătrunjel
  • un păstârnac
  • o felie de rădăcină de țelină
  • frunze de țelină
  • două linguri de ulei
  • sare
  • o lingură rasă de boia dulce (paprika)
  • o crenguță de cimbru uscat
  • o lingură de pastă de ardei dulce

De asemenea, mai trebuie și 150 ml de lapte rece, 25 de grame de făină și 400 ml de smântână.

Mod de preparare

Mai întâi se spală și se taie legumele. Fasolea verde se taie în bucăți potrivite, astfel încât să nu ne încurcăm de ele prin farfurie. Se mărunțesc și rădăcinoasele. Roșiile trebuie tăiate în cubulețe, la fel ca și cartofii. Cârnații se feliază, iar slănina se toacă mărunt.

După ce au fost tăiate legumele, rădăcina de pătrunjel și păstârnacul se pun la călit, într-o oală încăpătoare, cu puțină sare și două linguri de ulei. După circa șapte minute, se adaugă și cârnații și ceapa. După alte cinci minute, se adaugă cam trei litri de apă, două lingurițe de sare, cimbru, țelină și pasta de ardei.

După o jumătate de oră, când au fiert toate ingredientele, se adaugă și păstăile de fasole, se mai completează cu apă caldă și se lasă în continuare la fiert, pentru alte câteva minute. Apoi, se adaugă roșiile cubulețe și se lasă la fiert până se înmoaie legumele.

Între timp, într-un bol, se amestecă făina cu laptele rece și cu jumătate din cantitatea de smântână. Sosul obținut se toarnă peste supă și se mai fierbe încă 3-4 minute.

