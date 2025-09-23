Curtea Constituțională a luat o decizie de ultim moment în ceea ce privește legea care reformează pensiile magistraților. Proiectul de lege asumat de Executivul Bolojan a stârnit vii nemulțumiri în rândul magistraților și vii dezbateri publice.

CCR este așteptată să se pronunțe mâine pe celelalte 4 proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Curtea va AMÂNA decizia privind reforma pensiilor magistraților, lege atacată de Înalta Curte

Curtea Constituțională va amâna o decizie, miercuri, în ce privește pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate discuțiilor. Pe de altă parte, CCR este așteptată să se pronunțe pe celelalte 4 proiecte de legi pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea.

Potrivit surselor G4media, decizia de amânare a fost luată din cauza neînțelegerilor privind majorarea etapizată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani. Dar și din cauza unui risc de a declara legea neconstituțională înainte de reuniunea miniștrilor de finanțe din țările UE (Consiliul Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN), programată pentru 10 octombrie.

Premierul Ilie Bolojan a punctat pe 27 august că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Însă, marți, președintele Nicușor Dan a dat semnale clare față de poziția premierului, indiferent de decizia CCR.

Cele 5 proiecte de legi care vor fi dezbătute de CCR pe 24 septembrie

Cele 5 proiecte de legi care vor intra, miercuri, în dezbaterile CCR, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea la 1 septembrie, sunt:

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

– Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De notat că toate proiectele de legi menționate au fost atacate la CCR. Înalta Curtea de Casație și Justiție a atacat legea privind pensiile speciale. Celelalte 4 proiecte de legi au fost atacate de către partidele de opoziție (AUR, SOS și POT), însă moțiunile de cenzură aferente au fost respinse în Parlament.

