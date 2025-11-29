Daniel Băluță: „Existența unei mașini presupune și niște COSTURI pentru parcare”

Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă Show din 25 noiembrie 2025, a discutat despre plata parcărilor în București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Daniel Băluță a vorbit despre plata parcărilor in București, explicând că există două categorii principale de parcări: parcările de reședință și parcările publice. Pentru parcările publice se pot obține abonamente integrate care să permită parcarea în diverse zone ale orașului, iar pentru parcările rezidențiale se plătește o taxă lunară distinctă.

„Există două categorii de parcări. Există parcările de reședință, respectiv parcările publice. Pentru zona de parcări publice se pot face abonamente. Pentru parcările rezidențiale, în mod evident este o taxă lunară pe care oamenii o plătesc. Deci, cel puțin de două ori într-un sistem de abonament ar putea să plătească parcarea. Și așa se întâmplă peste tot în această lume. Din păcate, existența unei mașini presupune și niște costuri. Lăsând la o parte cele legate de întreținere a mașinii și de alimentarea cu combustibil” , spune Daniel Băluță.

A menționat și că pentru parcările publice se poate avea un abonament unificat care să fie valabil în tot orașul București, asociat unei aplicații digitale care să permită rezervarea unui loc de parcare în funcție de necesități.