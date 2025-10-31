Situația devine din ce în ce mai gravă în țară, pentru că nu mai sunt bani de salarii. De exemplu, 850 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare nu și-au primit salariile pentru luna septembrie, iar disperarea crește de la o zi la alta.

Unii asistenți maternali amenință că vor duce copiii înapoi la stat dacă problemele nu se rezolvă urgent.

Potrivit România TV, s-a ajuns în această situație din cauza unei subfinanțări majore din partea Guvernului. Mai exact, conform legii, statul ar trebui să acopere 90% din costurile serviciilor sociale, însă a acoperit doar 60%, iar restul de 40% a fost suportat din bugetul local.

Potrivit autorităților locale, din cauza acestei subfinanțări s-au epuizat resursele financiare, iar salariile pe luna septembrie nu au mai putut fi plătite la timp.

Această întârziere îi afectează direct pe angajați, care au în grijă copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. Instituția a făcut mai multe sesizări la Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii pentru a primi sprijin financiar, însă până acum nu a primit niciun răspuns.

Consiliul Județean Satu Mare le-a transmis angajaților că imediat cum aceste sume vor fi alocate, își vor primi și salariile, potrivit sursei citate.