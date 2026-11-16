Maghiarii din Harghita și Covasna riscă să piardă majoritatea din cele 2 județe, în urma reformei teritoriale, scrie presa maghiară. Cum ar putea fi poziționate zonele, după comasare

Maghiarii din Harghita și Covasna ar putea ajunge minoritari în propriul județ, aduce în atenția presa maghiară. UDMR avertizează că reforma administrativă ar putea afecta 53 de comune maghiare din Transilvania. Formațiunea susține că s-ar afla în pericol primăriile, reprezentarea politică și folosirea limbii materne.

Dintre cele 53 de comune vizate, 30 au primari maghiari, potrivit vicepreședintei executive a UDMR, Horváth Anna. Estimarea se bazează pe pragul de 1.500 de locuitori propus de PSD pentru comasarea localităților, măsură care ar afecta 429 de comune, scrie Hello Magyar, care citează Index.

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Planurile Guvernului actual nu sunt definitive, iar un proiect oficial nu a fost încă prezentat. În PSD au fost discutate praguri de comasare de 1.500, 3.000 și 5.000 de locuitori. Executivul propune stimulente pentru fuziunea voluntară a localităților, inclusiv reduceri de până la 50% la unele impozite și investiții în infrastructură, educație și sănătate.

Maghiarii din Harghita și Covasna ar putea ajunge minoritari în propriul județ

Referendumurile locale ar urma să fie inițiate până la 1 martie 2027, iar comasările să intre în vigoare din 2028. Ulterior, Guvernul ar lua în calcul o etapă de comasări obligatorii, prin asumarea răspunderii. Altfel, UDMR nu respinge reforma, dar se opune fuziunilor impuse. Kelemen Hunor cere ca locuitorii să decidă prin referendum și susține asocierea voluntară între primării.

Social-democrații au avansat și ideea comasării județelor, până la un total de 15. O hartă apărută în spațiul public propune mai multe fuziuni, însă UDMR precizează că nu se știe cine a realizat-o și că nu este un document oficial. Inițiativa reducerii numărului de județe a fost lansată de social-democratul Dragoș Benea. În cazul de față, având în prim-plan județele Covasna și Harghita, harta respectivă ar arăta o comasare în acest mod:

Județul Harghita ar putea fi unit cu Mureș;

Județul Covasna ar putea fi unit cu Brașov;

Județul Satu Mare ar putea fi unit cu Bihor;

Județul Arad ar putea fi unit cu Timiș.

UDMR consideră o „linie roșie” ca maghiarii din Ținutul Secuiesc să devină minoritari la nivel de județ sau să-și piardă din pondere în Partium. Harghita și Covasna sunt singurele județe din România în care etnicii români nu dețin majoritatea populației.

Pe de altă parte, ideea de reformă teritorială a fost criticată și de politicieni români. Primarul liberal din Cavnic, Vladimir Petruț, a amenințat cu un referendum pentru desprinderea Maramureșului de România, dacă județul ar fi comasat cu județul Cluj. Ulterior, a revenit asupra declarației și a precizat că vrea doar păstrarea numelui județului. Detalii, AICI.

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