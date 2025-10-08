Prima pagină » Social » Pensie cu 1.300 lei mai mare pentru pensionarii români din acest orașe

Pensie cu 1.300 lei mai mare pentru pensionarii români din acest orașe

08 oct. 2025, 15:47, Social
Pensie cu 1.300 lei mai mare pentru pensionarii români din acest orașe

În județele României au fost înregistrate diferențe uriașe la pensii. Pensionarii dintr-un județ primesc cu 1.300 de lei mai mult decât pensionarii dintr-un alt județ. Este vorba despre sume nete. Există și o explicație pentru aceste variații.

Pensionarii care se nasc în anumite județe au șansa să obțină o pensie mai mare decât ceilalți. Explicația este una simplă, în anumite zone din țară sunt locuri de muncă mai bine plătite decât în altele, și nu numai asta.

În unele județe, viitorii pensionari beneficiază de venituri nepermanente importante care se adaugă la salarii,

La o pensie mai mare contribuie și faptul că pensionarii au avut ani munciți la grupele de muncă sau în condiții grele, iar asta le-a crescut punctajul. Pentru viitorii pensionari, aceste lucruri s-au schimbat după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor.

Unde trebuie să te naști ca să ai o pensie cu 1.300 de lei mai mare

Potrivit Newsweek, pensia medie în septembrie 2025 a fost de 2.816 lei. Pensia contributivă este luată de 4.571.000 de pensionari. Pensia medie în Capitală este de 3.500 de lei, cu un vârf de 4.000 de lei în sectorul 1.

Surpriza vine atunci când afli că în țară cea mai mare pensie medie este în județul Hunedoara cu 3.500 lei.

Al doilea județ cu pensii mari este Gorj, pensia medie fiind de 3.200 de lei.

Explicația este simplă, în cele două județe au muncit oameni în sectorul minier și energetic, iar salariile au fost mari. Toți banii au fost pe cartea de muncă  și au fost luate în calcul și veniturile nepermanente – ore suplimentare, condiții grele în subteran și altele.

Cei care au lucrat în aceste județe și în aceste sectoare și s-au pensionat pe vechea lege au primit o indexare a punctajelor lunare de până la 50% ceea ce a făcut să aibă o pensie mare.

