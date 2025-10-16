Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți

Tabel salarii. Iată ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc și care sunt cei mai bine plătiți.

La finalul anului trecut, erau peste 140.640 de angajați non-UE în România, conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Acest număr este însă într-o continuă creștere, iar nevoia de forță de muncă din afara UE este însemnat mai mare decât numărul actual de angajați. De precizat este că, pentru al doilea an consecutiv, contingentul pentru lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă a rămas la 100.000.

Salariul minim net în România, în 2025, este de 2.580 RON. Majoritatea muncitorilor non-UE pornesc de la acest salarii. Însă muncitorii calificați, precyum șoferi TIR, sudori, electricieni, personal hotelier etc, pot să depășească semnificativ aceste intervale.

Astfel, un muncitor din Nepal primește, pe lună, în România, un salariu între 515 și 800 de euro, adică 2600-4100 de lei.

Un muncitor din Sri Lanka primește ceva mai puțin ca muncitorul din Nepal, undeva între 490 și 785 de euro.

Muncitorul din Bangladesh primește puțin mai mult la salariu: între 510 și 825 de euro pe lună.

În ordine crescătoare, avem muncitorul din India între 490 și 885 de euro pe lună.

Un muncitor din Pakistan poate obține, lunar, suma de 785 de euro, la fel ca cel din Sri Lanka.

La cel mai înalt nivel al salariilor, avem muncitorii din Turcia, Egipt, Filipine. Ei pot ajunge la un maxim de 1.180 de euro pe lună.

Muncitorii din Vietnam se clasează la nivelul celor din Pakistan, cu un salariu între 470 și 785 de euro, pe lună.

Consultă tabelul de salarii realizat de Gândul, pentru informații mai detaliate!

