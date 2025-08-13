Tăieri drastice în administrație. Sindicatele îi cer lui Bolojan să retragă pachetul 2 de măsuri: „De SINECURI când vă ocupați, domnule premier?”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) cere miercuri Guvernului să retragă urgent proiectul de lege cu pachetul 2 de măsuri privind administrația locală, prin care se vor elimina peste 40.000 de posturi, conform declarațiilor ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. De asemenea, sindicaliști acuză Exsecutivul că pregătește o „amputare forțată” a administrației publice locale, în lipsa unei analize serioase și a unui dialog cu reprezentanții salariaților.
Reacția FNSA vine după ce premierul Bolojan a declarat, la Antena 3, că în administrația locală există „personal supradimensionat” și că „reducerile sunt inevitabile” acolo unde numărul de angajați depășește nevoile reale.
„FNSA atrage atenția că, din declarațiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administrației publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari și consilieri. Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administrația publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administrația locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forțată a capacității administrative a statului!”, se arată în comunicatul sindicatului.
Federația sindicatelor din administrație susține că proiectul va duce la un blocaj administrativ.
Potrivit FNSA, reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esențiale – de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale, până la întreținerea infrastructurii.
De asemenea, FNSA enumeră riscurile majore ale măsurii:
„Nu putem vorbi despre o administrație eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunități. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ține cont de realitățile din teren iar lucrătorii români din administrația locală devin victime ale politicilor fiscale eșuate!”, declară președintele FNSA, Bogdan Șchiop.
Federația sindicatelor cere astfel Guvernului să retragă de urgență acest proiect și demareze discuții cu reprezentanții salariaților din administrația locală încât să poată fi găsite cele mai bune soluții.
În final, sindicaliștii îi adresează premierului Bolojan o întrebare: „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?”
Premierul Bolojan a vorbit despre acest plan într-un interviu acordat duminică seara. Șeful Guvernului a explicat că reforma include atât administrația locală, cât și sectorul sanitar, scopul fiind optimizarea cheltuielilor și creșterea calității serviciilor.
„În multe instituții avem personal supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală. Reduceri de personal sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus”, a declarat șeful Executivului, precizând că primarii și președinții de consilii județene vor fi responsabili de corectitudinea procesului.
„Oamenii raționali știu că trebuie să ții oamenii buni, ca altfel nu îți poți face treaba și ajungi să răspunzi că instituția ta nu poate livra servicii pentru cetățeni așa cum trebuie”, a mai spus premierul.