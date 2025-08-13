Tăieri drastice în administrație. Sindicatele îi cer lui Bolojan să retragă pachetul 2 de măsuri: „De SINECURI când vă ocupați, domnule premier?”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) cere miercuri Guvernului să retragă urgent proiectul de lege cu pachetul 2 de măsuri privind administrația locală, prin care se vor elimina peste 40.000 de posturi, conform declarațiilor ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. De asemenea, sindicaliști acuză Exsecutivul că pregătește o „amputare forțată” a administrației publice locale, în lipsa unei analize serioase și a unui dialog cu reprezentanții salariaților.

Reacția FNSA vine după ce premierul Bolojan a declarat, la Antena 3, că în administrația locală există „personal supradimensionat” și că „reducerile sunt inevitabile” acolo unde numărul de angajați depășește nevoile reale.

„FNSA atrage atenția că, din declarațiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administrației publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari și consilieri. Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administrația publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administrația locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forțată a capacității administrative a statului!”, se arată în comunicatul sindicatului.

Federația sindicatelor din administrație susține că proiectul va duce la un blocaj administrativ.

Potrivit FNSA, reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esențiale – de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale, până la întreținerea infrastructurii.

De asemenea, FNSA enumeră riscurile majore ale măsurii:

adâncirea crizei de resursă umană într-un sistem deja subdimensionat;

creșterea timpului de soluționare a cererilor cetățenilor;

presiune suplimentară pe angajații rămași, cu efect direct asupra calității serviciilor.

„Nu putem vorbi despre o administrație eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunități. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ține cont de realitățile din teren iar lucrătorii români din administrația locală devin victime ale politicilor fiscale eșuate!”, declară președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Federația sindicatelor cere astfel Guvernului să retragă de urgență acest proiect și demareze discuții cu reprezentanții salariaților din administrația locală încât să poată fi găsite cele mai bune soluții.

În final, sindicaliștii îi adresează premierului Bolojan o întrebare: „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?”

Ilie Bolojan: „Reduceri inevitabile acolo unde există surplus” Premierul Bolojan a vorbit despre acest plan într-un interviu acordat duminică seara. Șeful Guvernului a explicat că reforma include atât administrația locală, cât și sectorul sanitar, scopul fiind optimizarea cheltuielilor și creșterea calității serviciilor. „În multe instituții avem personal supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală. Reduceri de personal sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus”, a declarat șeful Executivului, precizând că primarii și președinții de consilii județene vor fi responsabili de corectitudinea procesului. „Oamenii raționali știu că trebuie să ții oamenii buni, ca altfel nu îți poți face treaba și ajungi să răspunzi că instituția ta nu poate livra servicii pentru cetățeni așa cum trebuie”, a mai spus premierul.

Ce reduceri de personal sunt prevăzute

Ministerul Dezvoltării a pus joi în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se așteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an și economii anuale de peste 581,76 milioane de lei.

Separat de aceste reduceri de personal, proiectul de lege propune și reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului și reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

Aceste prevederi vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul.

