Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: 1,5 milioane de români își serbează onomastica. URĂRI de transmis celor dragi

Aproape 1,5 milioane de români își serbează, sâmbătă, 8 noiembrie, onomastica. Mai precis, potrivit datelor Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, 1.470.000 de persoane poartă prenume asociate zilei în care sunt sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.
Cele mai frecvente nume în rândul bărbaților sunt: Mihai (366.626), Gabriel (335.611) și Mihail (61.110). De asemenea, sunt 52 de români numiți Mișa, 61 Mihalcea și 64 Mihu. În rândul femeilor, Mihaela este cel mai des întâlnit (367.561), urmat de Gabriela (257.782). O femeie poartă numele Mișu, nouă Gavrila, 12 Michi și 19 Mișa.
Numele Gavriil provine din ebraică și se traduce ca „Dumnezeu este puterea mea”.
Originea numelui este Gabriel se trage din rădăcina verbală „gabar”, care se traduce drept „a fi puternic” și „El”, prescurtarea de la Elohim, numele lui Dumnezeu. Astfel, traducerea numelui Mihail este „Cine-i ca Dumnezeu”.
Mihail este primul înger păzitor care s-a luptat cu îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, fiind reprezentat în iconografia ortodoxă în costum de soldat și purtând în mână o suliță cu vârful îndreptat spre pământ.
Gavril este considerat a fi mesagerul veștilor bune. Potrivit Noului Testament, el le-a vestit sfinților părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. De asemenea, vestea cea bună, nașterea Mântuitorului, a fost adusă Maicii Domnului tot de Arhanghelul Gavriil. Este înfăţişat în icoane ca purtător al unui semn divin, un crin sau o trompetă, din care va suna pentru a anunţa cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus pe Pământ.
În trecut, în Bucovina, Arhanghelii se sărbătoreau pentru că „ei sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora”. În credinţa populară, se spune că Arhanghelii asistă şi la Judecata de apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele acumulate de patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin post, conştiinţele.
Iată ce urări frumoase se pot face de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil:
