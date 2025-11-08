Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: 1,5 milioane de români își serbează onomastica. URĂRI de transmis celor dragi

Aproape 1,5 milioane de români își serbează, sâmbătă, 8 noiembrie, onomastica. Mai precis, potrivit datelor Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, 1.470.000 de persoane poartă prenume asociate zilei în care sunt sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Cele mai frecvente nume în rândul bărbaților sunt: Mihai (366.626), Gabriel (335.611) și Mihail (61.110). De asemenea, sunt 52 de români numiți Mișa, 61 Mihalcea și 64 Mihu. În rândul femeilor, Mihaela este cel mai des întâlnit (367.561), urmat de Gabriela (257.782). O femeie poartă numele Mișu, nouă Gavrila, 12 Michi și 19 Mișa.

Numele Gavriil provine din ebraică și se traduce ca „Dumnezeu este puterea mea”.

Originea numelui este Gabriel se trage din rădăcina verbală „gabar”, care se traduce drept „a fi puternic” și „El”, prescurtarea de la Elohim, numele lui Dumnezeu. Astfel, traducerea numelui Mihail este „Cine-i ca Dumnezeu”.

Cine au fost arhanghelii Mihail și Gavriil

Mihail este primul înger păzitor care s-a luptat cu îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, fiind reprezentat în iconografia ortodoxă în costum de soldat și purtând în mână o suliță cu vârful îndreptat spre pământ.

Gavril este considerat a fi mesagerul veștilor bune. Potrivit Noului Testament, el le-a vestit sfinților părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. De asemenea, vestea cea bună, nașterea Mântuitorului, a fost adusă Maicii Domnului tot de Arhanghelul Gavriil. Este înfăţişat în icoane ca purtător al unui semn divin, un crin sau o trompetă, din care va suna pentru a anunţa cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus pe Pământ.

Urări de Sf. Mihail și Gavriil 2025

În trecut, în Bucovina, Arhanghelii se sărbătoreau pentru că „ei sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora”. În credinţa populară, se spune că Arhanghelii asistă şi la Judecata de apoi, sunt patroni ai casei, ard păcatele acumulate de patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin post, conştiinţele.

Iată ce urări frumoase se pot face de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil:

De Sf. Mihail şi Gavril, fie ca cei dragi să te înconjoare în căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia in braţe în acest moment special!;

La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu!;

De ziua numelui tău, cele mai frumoase dorințe să devină realitate! La mulți ani, Gabriel, Gabriela, Mihai, Mihaela!;

O zi frumoasă și o viață plină de bucurii! La mulți ani!

Ziua numelui să-ți fie plină de realizări și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani, Gabi!;

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îți doresc multă sănătate și să ai parte numai de zile senine şi însorite!;

Ziua numelui să-ți fie plină de realizări și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta!;

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îți doresc să ai sănătate, fericire și numai zile senine și însorite!;

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ți urează din adâncul sufletului «La mulţi ani!»;

Îngerul Mihail să-ţi călăuzească pașii, să îți aducă bucurie în suflet și să fie mereu lângă tine! La mulţi ani!;

