Țara care construiește cel mai spectaculos „Oraș de gheață" din lume în fiecare an

06 ian. 2026, 13:45
Țara care construiește cel mai spectaculos „Oraș de gheață" din lume în fiecare an
În fiecare ianuarie, în orașul Harbin din nord-estul Chinei un eveniment spectaculos atrage mulțimi din întreaga lume. În „orașul de gheață”, deschis pe 17 decembrie în capitala provinciei Heilongjiang, are loc Festivalul anual al Gheții și Zăpezii.

Sculptori în gheață din toate părțile lumii se adună în orașul aflat nu departe de granița Chinei cu Rusia și concurează pentru cea mai bună sculptură în gheață a anului, preia A3CNN.

Sculpturile sunt iluminate din interior, iar o parte a orașului se transformă într-o întindere magică ce pare desprinsă dintr-un spectacol. Festivalul durează până la mijlocul lunii februarie.

Cel mai mare parc tematic de iarnă din lume

Cel mai mare parc tematic de iarnă din lume, a 27-a ediţie a Ice & Snow World, s-a deschis la 17 decembrie în „oraşul de gheaţă” Harbin, capitala provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei.

Parcul se întinde pe o suprafaţă record de 1,2 milioane de metri pătraţi şi a utilizat 400.000 de metri cubi de gheaţă şi zăpadă. Tema din acest an a parcului este „Gheaţă şi zăpadă, o lume de basm”.

Parcul include trei axe peisagistice principale, o amplă paradă tematică, o scenă în aer liber şi o instalaţie nouă, de 5.000 de metri pătraţi.

Locaţia încorporează elemente tehnologice precum iluminatul inteligent şi interacţiunea cu inteligenţa artificială.

O serie de evenimente, inclusiv ceremonia de deschidere a Festivalului Internaţional al Gheţii şi Zăpezii din Harbin, concursuri internaţionale de sculptură în gheaţă, meciuri de fotbal pe zăpadă şi hochei, precum şi un concert de Revelion, sunt programate în acest parc tematic.

Pe lângă Ice & Snow World, oraşul Harbin promovează alte două destinaţii majore de iarnă: expoziţia Sun Island Snow Expo, cu o suprafaţă de 1,5 milioane de metri pătraţi, şi Ice and Snow Carnival, de-a lungul râului Songhua îngheţat, cu aproximativ 260 de sculpturi în gheaţă şi 60 de proiecte de divertisment cu gheaţă şi zăpadă.

