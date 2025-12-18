Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius

Hotelurile de gheață au devenit una dintre cele mai neobișnuite și exclusiviste experiențe turistice din lume. Construite în fiecare iarnă și lăsate să se topească primăvara, aceste structuri spectaculoase combină arhitectura efemeră cu luxul, iar prețurile piperate pe noapte nu nu sunt chiar pentru toate buzunarele, însă experiența este cu adevărat una desprinsă din cărțile de povești ale copilăriei.

Să dormi într-o cameră sculptată integral din gheață, la o temperatură de aproximativ -5 grade Celsius, pare mai degrabă o probă de rezistență decât o vacanță. În realitate, hotelurile de gheață sunt gândite ca experiențe premium, atent organizate, în care disconfortul este redus la minimum, iar spectacolul vizual este elementul central.

La proprietățile consacrate din țări precum Suedia, Finlanda sau Canada, camerele sunt planificate cu luni înainte și diferă radical de la un sezon la altul. Fiecare suită este o operă de artă temporară, creată de artiști și designeri din întreaga lume.

Un exemplu emblematic este Icehotel 36, situat în nordul Suediei. Hotelul are 12 suite, fiecare realizată după un concept unic. În acest sezon, oaspeții pot dormi într-o cameră cu o bibliotecă înghețată sculptată în pereți sau într-o suită unde sfere de gheață par să plutească deasupra patului, potrivit Antena 3.

Paturile sunt realizate din gheață masivă, însă sunt acoperite cu saltele și saci de dormit termici. Pentru că temperaturile din camere se mențin constant în jurul valorii de -5 grade Celsius, băile și vestiarele sunt amplasate în clădiri încălzite din apropiere. La sosire, fiecare oaspete primește echipament special pentru vreme rece.

În alte destinații similare, conceptul diferă, dar nivelul de confort rămâne ridicat. De exemplu, la Apukka Resort, lângă Rovaniemi, în Laponia finlandeză, cazarea se face în igluuri încălzite, cu acoperiș de sticlă, ideale pentru observarea aurorei boreale.

În Canada, Hotel de Glace din Quebec combină camerele de gheață cu jacuzzi-uri exterioare, saune și suite tematice reconstruite complet în fiecare iarnă.

Experiența nu se limitează la cazare. La Hotel de Glace, oaspeții pot alege între mai multe restaurante și baruri de gheață, unde cocktailurile sunt servite în pahare sculptate manual. La Icehotel, meniurile includ preparate din carne de ren și icre de somon, unele dintre ele fiind servite pe tăvi de gheață.

Cum se construiește un hotel de gheață

Construcția începe cu mult înainte de sosirea turiștilor. Blocurile de gheață sunt colectate la final de iarnă sau la început de primăvară, când pot fi tăiate din râurile din apropiere și depozitate pentru lunile calde.

Lucrările efective încep atunci când temperaturile rămân constant sub zero grade, de obicei în luna noiembrie. La ICEHOTEL, structura de iarnă se întinde pe aproximativ 2.800 de metri pătrați și folosește circa 550 de tone de gheață, la care se adaugă zeci de mii de metri cubi de amestec dens de zăpadă și gheață pentru pereți și tavane.

Gheața este extrasă din râul Torne și depozitată într-un hangar alimentat cu energie solară până la începutul construcției. În fiecare an sunt selectați artiști și designeri noi, astfel încât niciun hotel să nu semene cu cel din sezonul anterior. Primăvara, structura este lăsată să se topească natural.

Unde se află hotelurile de gheață și cât costă cazarea

În nordul Suediei, Icehotel din Jukkasjarvi oferă în acest sezon 12 suite create de artiști din 12 țări, camere și galerii de gheață, dar și un pian complet funcțional sculptat din gheață. Tarifele pornesc de la aproximativ 600 de euro pe noapte pentru două persoane, cu mic dejun inclus.

În Alpii elvețieni, Iglu-Dorf Zermatt este reconstruit în fiecare iarnă la o altitudine de 2.700 de metri. Oaspeții dorm în igluuri sculptate manual, conectate prin coridoare de zăpadă, iar prețurile pornesc de la aproximativ 450 de euro pe noapte pentru două persoane, cu cină și mic dejun incluse.

În Finlanda, la Apukka Resort, tarifele de iarnă încep, de regulă, de la aproximativ 400 de euro pe noapte, în funcție de tipul de cazare ales.

În Canada, la marginea orașului Quebec, Hotel de Glace oferă aproximativ 45 de camere și suite tematice, iar o noapte de cazare pornește de la circa 500 de euro, suitele de top fiind considerabil mai scumpe.