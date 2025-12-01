Prima pagină » Actualitate » Țara europeană care oferă zeci de locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, cu salarii de peste 3.000 de euro pe lună. Și nu se cere experiență

Țara europeană care oferă zeci de locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, cu salarii de peste 3.000 de euro pe lună. Și nu se cere experiență

01 dec. 2025, 18:41, Actualitate
Sursa foto - caracter ilustrativ: Envato

Norvegia oferă zeci de locuri de muncă la fermele de somon din Kberva, în regiunea Froya, cu salarii ce pot depăși 3.000 de euro pe lună, iar experiența în acest domeniu nu este necesară.

Mai mult, contractele sunt pe perioadă nedeterminată, iar noii angajați vor lucra de luni până vineri, beneficiind de bonusuri, mese la preț redus și acces la sala de sport.

Anunțul de angajare a fost publicate de portalul EURES – Serviciul European de Ocupare a Forței de Muncă, iar termenul-limită pentru persoanele care vor să aplice este 31 ianuarie 2026, scrie Libertatea.

Așadar, această țară europeană nordică a lansat o amplă campanie de recrutare pentru a acoperi un număr de o sută de locuri de muncă în ferma de somon din Kberva.

Cum îți dai seama că ai cumpărat un somon proaspăt. Ce spun experții

FOTO – Caracter ilustrativ

Oferta, publicată de compania SalMar ASA, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de somon atlantic, vizează angajări pe perioadă nedeterminată, fără a fi necesară experiență anterioară, cu salarii care ajung la circa 3.000 de euro pe lună.

Noii angajați vor lucra de luni până vineri ca operatori de producție, îndeplinind sarcini precum filetat, ambalare, control al calității și menținerea standardelor de igienă în facilitățile de procesare.

Unul dintre cele mai atractive aspecte ale ofertei îl reprezintă remunerația: 228,46 coroane norvegiene pe oră, echivalentul a aproximativ 19,86 euro/oră. Cu un program săptămânal de 36,5 ore, salariul lunar estimat depășește 3.000 de euro, sumă care poate crește datorită bonusurilor, precum plata suplimentară de 20% pentru turele de după-amiază, potrivit publicației El Diario Vasco.

Oferta este valabilă până la 1 februarie 2026

De asemenea, oferta mai include trei pauze pe schimb, una dintre ele plătită, acces la sala de sport și posibilitatea de a beneficia de un serviciu de masă la prețul de aproximativ doi euro pe zi.

Deși nu se solicită formare specifică sau experiență în domeniu, experiența în procesarea alimentelor sau în acvacultură constituie un avantaj. Este necesar însă un nivel de bază de engleză sau norvegiană.

Compania subliniază că, fiind vorba despre contracte pe durată nedeterminată, sunt avantajați candidații interesați să se stabilească în Norvegia pe termen lung.

Pentru a lucra în Norvegia, cetățenii români și ai Uniunii Europene trebuie să îndeplinească următoarele condiții principale:

  • Trebuie să aibă un loc de muncă (contract de muncă) valabil în Norvegia;
  • Este necesară înregistrarea la Poliția norvegiană în termen de 3 luni de la sosirea în țară, pentru a obține dovada înregistrării (registreringsbevis pentru cetățenii EØS);
  • Trebuie să obțină un număr personal de identificare provizoriu (d-number) de la autoritatea fiscală Skatteetaten, pentru plata impozitelor;
  • Documentele necesare includ pașaportul sau cartea de identitate valabilă, contractul de muncă și, de preferat, un contract de închiriere sau dovada unei locuințe;
  • Este recomandat să se respecte programul normal de muncă în Norvegia (aprox. 37,5 ore/săptămână), cu reguli specifice pentru munca în ture;
  • Angajarea se face cu contract norvegian, care oferă beneficii sociale complete, inclusiv contribuții la pensie și asigurare medicală;
  • Sunt frecvente locurile de muncă în construcții, mecanică, sudură, dar accesul și condițiile pot varia în funcție de domeniu și angajator.

Înregistrarea fiscală și asigurarea respectării obligațiilor legale sunt obligatorii pentru muncitorii străini.

Cele mai noi