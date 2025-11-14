Prima pagină » Actualitate » Țara în care angajații din hoteluri și restaurante sunt plătiți cu peste 2.000 de euro, dar angajatorii nu găsesc lucrători: „Candidaturi neserioase”

14 nov. 2025, 19:16, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Care este țara în care angajații din hoteluri și restaurante sunt plătiți cu peste 2.000 de euro, dar angajatorii nu găsesc lucrători pentru acest sezon.

În Austria, căci despre ea este vorba, operatorii din turism se pregătesc pentru cea mai aglomerată perioadă a anului, dar criza de personal lovește din plin stațiunile de schi.

Astfel, în regiunile alpine, acolo unde sezonul de iarnă bate la ușă, hotelurile și restaurantele duc lipsă de angajați, mai ales de lucrători sezonieri, scrie ziarul austriac Heute.

Astfel, un proprietar de hotel din Fliess, Tirol, a spus pentru sursa citată situația s-a înrăutățit față de anii de dinaintea pandemiei.

Nici înainte de pandemie nu era ușor găsești personal calificat din Austria, dar acum este și mai dificil”, a declarat acesta.

Conform lui, mulți ospătari și chelneri au ales în pandemie un alt drum profesional, iar reîntoarcerea lor în industrie s-a dovedit dificilă.

În lipsa candidaților locali, hotelierul susține este nevoit caute în afara țării, prin AMS, o chelneriță sau un chelner pentru sezonul 18 decembrie 2025 – 6 aprilie 2026.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cerințele pentru postul cu normă întreagă includ cunoștințe de limbă germană adecvate activității, capacitate de lucru autonom și implicat, atitudine prietenoasă, dar și experiență dorită în servirea băuturilor și a preparatelor.

Oferta prevede un salariu minim de 2.200 de euro brut pe lună, cu disponibilitate de a plăti peste această sumă, plus cazare și masă gratuite. Există deja persoane interesate, dar potrivit hotelierului, aplicările primite până acum nu au fost convingătoare:

Până acum, din păcate, au sosit doar candidaturi neserioase din Maroc.”

